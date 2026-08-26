Хари и Меган отново на Острова! Новият живот край Лондон започна

Херцозите на Съсекс се завърнаха във Великобритания! Новината съобщи BBC News. Смята се, че принц Хари, Меган и децата им Арчи и Лилибет са пристигнали в страната с частен полет от Калифорния и са кацнали в Бирмингам малко преди обяд.

Говорител на херцога и херцогинята на Съсекс отказа коментар по темата. Източник съобщи за BBC, че при напускането на летището от страна на Хари и семейството му не е забелязано полицейско присъствие.

Миналата седмица стана ясно, че двойката ще се премести обратно в Обединеното кралство през август. Те няма да се върнат към официалните си кралски задължения, а ще живеят във Великобритания като кралски особи, които не изпълняват официални функции. Смята се, че семейството ще се установи в частен имот извън Лондон, в района на Котсуолдс. Арчи и Лилибет са записни на училище, а новият срок започва следващата седмица.

Крал Чарлз е бил информиран за преместването по-рано този месец. Семейството посети краля в дома му в Хайгроув през юли тази година, но става ясно, че завръщането на сина му тогава не е било обсъждано. Преди това посещение принц Хари и Меган не бяха идвали заедно в Обединеното кралство, откато присъстваха на погребението на кралица Елизабет II през 2022 г. Принцът и принцесата на Уелс също са били уведомени за техните планове.

Охраната на семейство Съсекс в Обединеното кралство е обект на дебати откакто се появи новината за тяхното завръщане. Миналата година принц Хари загуби съдебно оспорване относно нивото на сигурност, на което той и семейството му имат право, докато са в страната. Херцогът се опитваше да отмени решение, с което степента на охраната му бе намалена, след като той престана да бъде действащ член на кралското семейство и се пресели в САЩ. Към момента не е ясно какви мерки ще бъдат предприети за тяхната сигурност в Обединеното кралство и кой ще ги финансира.

След новината за намерението на семейство Съсекс да се върне, говорител на Министерството на вътрешните работи заяви, че решенията за сигурността на кралските особи се вземат от Изпълнителния комитет за защита на кралското семейство и обществените личности (Ravec), а системата за охрана на британското правителство е „строга и пропорционална“. По-рано принц Хари бе заявил, че опасенията за сигурността са го спирали да посещава Обединеното кралство и да води съпругата и децата си. Миналия месец херцогът и още шест обществени личности загубиха делото си за поверителност във Върховния съд срещу издателя на Daily Mail.