Чарлз с първа реакция! Приема ли обратно Хари и Меган

Новината за завръщането на принц Хари и Меган Маркъл в Обединеното кралство е била посрещната топло от крал Чарлз III. Монархът е бил лично уведомен за плановете на херцога и херцогинята на Съсекс и е приветствал искрено възможността да вижда по-често своя син и внуците си.

Решението идва след поредица от стъпки към затопляне на отношенията между баща и син, включително скорошен частен обяд между двамата в Хайгроув Хаус. Самият Хари неведнъж е изразявал желанието си за помирение с монарха, подчертавайки, че „животът е ценен“ и няма смисъл от повече конфликти. По време на скорошно събитие той бе загатнал за намерението си да осигури на децата си възможност да растат, заобиколени от семейство и в сигурна среда.

Въпреки радостната реакция на крал Чарлз, статутът на двойката остава непроменен - в съответствие със споразумението от 2020 г. Хари и Меган ще живеят като частни лица и няма да изпълняват официални монархически задължения. На тях не е била предлагана опция за частично съвместяване на ролите. Принц Уилям и принцеса Кейт също са били уведомени за решението.

Семейството вече е записало принц Арчи и принцеса Лилибет в британски училища за началото на учебната година през септември. Бъдещото им местожителство ще бъде извън Лондон и няма да е в кралска резиденция - промяна, последвала предаването на ключовете от Фрогмор Котъдж през 2023 г. Въпреки преместването, Хари и Меган запазват имота си в Монтесито, Калифорния, а Меган ще продължи да управлява своята лайфстайл марка As Ever от Обединеното кралство.