Мода 2027 – изненади от световни дизайнери

Дамите, които дефилират по червените килими, вероятно вече знаят, че официалната визия 2027 повече от когато и да било е изпълнена с блясък, подчертан бюст, високи по бедрата цепки, гол гръб. Това стана ясно и в резиденция „Лозенец“, където се случи поредното издание на Runway с участието на манекенки от „Визаж“ и „Ивет фешън“.

Вечерта, посветена на „високата мода“, предизвика публиката с моделите на американската топ дизайнерка Шери Хил, представяна у нас от Анелия Петкова и „Брайдъл фешън“. Облеклата дойдоха в София директно от Седмицата на модата в Ню Йорк. Любимият бранд на абитуриентките изгря в светло и тъмно синьо, в “плажен тен” и шоколад, в червено и черно.

Тоалетите за дебютантките в светския живот са от микадо с коприна и обещание за лекота и ефирност на движенията и излъчването, от аристократична тафта, фина дантела с дискретен или ефектен блясък, бродерия в стил “Фаберже”. Талията често е в трапецовидна или триъгълна форма, деколтетата - прави или допълнително акцентирани с кристали или набор. Шлейфът-панделка също е от големите изкушения за абитуриентките.

Всъщност тенденции 2027 се фокусират предимно върху кройките и конструкциите. В роклите за булките има много елементи от стайлинга на Ренесанса, коментира Анелия Петкова. Те очаквано са издържани в романтична атмосфера – примерно с драперии около талията, но предлагат и изненади. Особено любопитен е ефектът на илюзията „рокля върху рокля“ – втората върху основната е от контрастна материя.

Така булката ще може да бъде различна, без да инвестира два пъти. Високите ръкавици от креп отново са сред последните писъци и са прекрасна удивителна. Бравурният финал беше с уникално зрелищната булчинска феерия, подписана от Алберто Палачи младши за „Проновиас“, световният монополист в жанра и в съвършенството.