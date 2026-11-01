Ученичка на Нели Колева пробива в Париж

Белослава Данчева, специализант на топ дизайнерката Нели Колева, започна работа в едно от най-престижните браншови ателиета в Париж.

Белослава в модел на Нели Колева

„Преди години тя запали у мен искрата на модата. Винаги ще й бъда благодарна. Моделите на Нели Колева въздействаха върху естетиката ми още от дете. Била съм на всичките й ревюта.“, коментира пред „Стандарт“ младата дама, която наскоро завърши ESMOD PARIS – най-старото висше училище за мода в света, основано преди 185 години.

Колекцията на изгряващата стилистка се радва на убедителен успех в Париж

Негови възпитаници са стилисти, доказали се на международната сцена. Белослава трупа сериозен опит, асистира в сезонните дефилета на Том Форд, Роберт Вун, Джордж Хобейка, Александър Вотие, Юима Наказато и други. „Зад кулисите се крие изключително занаятчийство. Дисциплина, отговорност и невероятен професионализъм са част от ценностите на успешното дефиле.“

Белослава започва да се се увлича по стила на Изтока, докато е на обмяна на опит в Япония. На остров Окинава открива фолклорните танци и костюми, а в Токио - традиционните паради.

„Зървайки тези отличаващи се багри, инстинктивно заложих цветовете в дипломната ми колекция “haute couture”. Архитектурата на Париж, Токио и Ню Йорк ме вдъхновява по неописуем начин. Посветих на моделите си много часове - на машина, но най-вече на ръка. Елегантността и екстравагантността си противоречат, но и допълват. Сюрреалистичните елементи вече отличават работите. Обемът на облеклата идва от класическия балет. Дрехата може да бъде забавна и закачлива - като напомнящата за сумо изкуството рокля с топки, която беше аплодирана от представители на „Диор“. Въобще колекцията ми пожъна истински успех пред професионално жури от модната индустрия в Париж и на шоуто в университета.“

Сега Белослава планира следващи проекти с новаторски технологии и авангардни идеи. „Модата предава емоции, носи самочувствие и вълшебство“, категорична е изгряващата дизайнерка, чиито друг български ментор е Радина Томчева.