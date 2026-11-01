Кошмар! В най-красивото село на света се борят с тежка криза

Английското село Бибъри, разположено в живописната област Глостършир, е изправено пред сериозна криза, породена от собствения му успех. Избрано от Forbes през 2025 г. за най-красивото село в света, населеното място с едва 600 жители ежедневно бива заливано от хиляди посетители. В пика на летния сезон броят на туристите достига 20 000 на ден – над 30 пъти повече от местното население.

Идиличната природа, историческите каменни къщи и река Колн, които някога бяха гордостта на Бибъри, днес са подложени на унищожителен натиск. Според председателя на местния съвет Крейг Чапман, мнозина от посетителите се държат така, сякаш за тях не важат никакви правила. През горещите месеци туристите масово навлизат в реката, а някои дори разполагат столове и маси във водата. Това нанася сериозни щети върху деликатната екосистема на река Колн, която е дом на пъстърва, лебеди, патици и водни полевки.

Към разрушаването на речното корито се добавя и проблемът със замърсяването. Жители споделят, че след пандемията ситуацията драстично се е влошила - реката е залята с пластмасови бутилки, чаши за кафе и опаковки. Допълнителен хаос създават и туристическите автобуси, чиито шофьори често игнорират въведените правила за паркиране и престой.

За да защитят природата, местните власти са принудени да предприемат крайни мерки. Планира се поставянето на огради по най-чувствителните участъци от брега на реката - решение, което самият съвет определя като драстично, но неизбежно. В момента се търси финансиране, като целта е огражденията да са готови за следващото лято.

Днес Бибъри е изправен пред тежка дилема: да ограничи туристическия поток и да запази природата си, или да продължи да разчита на приходите от туризма с риск да загуби чара, който го направи известен по целия свят.