Най-добрият малък град в света е в Европа. Рай за туристите

Обявен от списание Monocle за най-добрия малък град в света, Лозана е истинско бижу на брега на Женевското езеро. Живописната столица на швейцарския кантон Во пленява посетителите с хармония между великолепна природа, съхранена архитектура и типичната за страната безупречна чистота и организация.

Като официален дом на Международния олимпийски комитет, градът предлага изключителни възможности за активен отдих. През топлите месеци Женевското езеро се превръща в център за любителите на плуването, ветроходството и гребането.

Въпреки че Лозана е сред по-скъпите дестинации, туристите могат значително да оптимизират бюджета си благодарение на специалната Lausanne Transport Card. Всеки гост, отседнал в хотел, хостел, къща за гости или къмпинг (където се заплаща туристическа такса), получава безплатна транспортна карта за целия си престой (до 15 дни).