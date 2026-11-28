България ще се превърне в световна сцена на културния туризъм през 2027 г. София и Казанлък ще бъдат домакини на Световната конференция за култура и туризъм, организирана съвместно със Световната организация по туризъм към ООН под егидата на ЮНЕСКО. Това заяви в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ министърът на туризма Илин Димитров. Той обяви още възстановяването на позициите на България на германския туристически пазар, очакванията за силен зимен сезон и подготвянето на законодателни промени, които ще позволят инвестиции в нови лифтове и ски съоръжения.

Световният туристически елит идва в Долината на тракийските царе

През юни 2027 г. в България се очакват генералният секретар на Световната организация по туризъм Шейха Ал Нуаис и генералният директор на ЮНЕСКО Халед ел Енани. Международният форум ще даде възможност на страната ни да представи богатото си културно-историческо наследство пред министри, представители на туристическия бизнес и журналисти от различни краища на света.

"Най-голямото събитие на Световната организация по туризъм ще се проведе в България, в Долината на тракийските царе. Връщаме ЮНЕСКО в България на световен форум. България става сцена за културен туризъм", заяви Димитров.

Подготовката за конференцията започна през октомври. Сред възможностите, обсъждани за програмата на международните гости, са посещения на Музея на розата в Казанлък, представяне на традиционното производство на българско розово масло и обиколка на Долината на тракийските царе. Специално внимание ще бъде отделено на Казанлъшката тракийска гробница, която още през 1979 г. е включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Покана за участие във форума получи и световноизвестният британски историк и телевизионен водещ проф. Бетани Хюз, с която през октомври премиерът Румен Радев и министър Илин Димитров обсъдиха създаването на нови документални филми за България.

Исторически пробив в Световната организация по туризъм

Домакинството на големия международен форум идва на фона на друг дипломатически успех на Министерството на туризма. На 25 ноември България беше избрана за заместник-председател на Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм към ООН за 2027 г.

Решението беше взето по време на 127-ата сесия на Изпълнителния съвет в Абу Даби, в която участва министър Илин Димитров. За първи път от създаването на Министерството на туризма страната ни заема подобна ръководна позиция в международната организация.

"Добре сме, най-накрая има стабилност и правителството работи добре. Ние вече сме предвидим партньор", подчерта министърът.

Още в началото на ноември България представи по нов начин своето културно-историческо наследство и на едно от най-големите туристически изложения в света - World Travel Market в Лондон. За първи път националното представяне включваше интерактивна мултимедийна инсталация, посветена на българските забележителности под закрилата на ЮНЕСКО.

България възстанови позициите си на германския пазар

Между 30 и 40% ръст от германския туристически пазар през следващата година очаква министърът на туризма. Същевременно една от големите нискотарифни авиокомпании е заявила увеличение на капацитета си с над 40% до 500 000 самолетни места за Варна и Бургас през новия летен сезон.

"Германците, за които първото ми интервю при вас беше, че загубихме германския пазар, сега в момента ние като правителство го възстановихме. Имаме между 30% и 40% ръст за догодина. Една от най-консервативните държави, които проверяват всичко пет пъти, решава да увеличи обемите към България на базата и на преговори, и на разговори, но и на това, че тук сме сигурна дестинация", заяви Димитров.

Още на 13 ноември след проведените от министъра срещи в Берлин стана ясно, че общият капацитет на полетите от Германия до Варна и Бургас през лятото на 2027 г. се очаква да нарасне с около 30%. Водещите германски туроператори Schauinsland-Reisen и DERTOUR отчетоха силен старт на ранните записвания и потенциал за удвояване на германския туристопоток в рамките на три години.

100 000 повече регистрации от Полша, силен интерес и от Румъния

Особено добри са перспективите и на полския туристически пазар. По думите на министъра за следващия сезон вече има със 100 000 повече регистрации на полски туристи.

На 18 ноември Илин Димитров проведе разговори във Варшава с полския държавен секретар по туризма Иренеуш Раш. Двамата обсъдиха нови съвместни рекламни кампании и инициативи за туристическия бизнес. България се представи мащабно и на международното туристическо изложение ITTF Warsaw.

"В Румъния имахме огромно събитие. Там имаше 90 туроператори, представители на туристическия бизнес, които искаха да увеличат обемите си към България", посочи министърът.

Сериозен интерес към страната ни беше демонстриран и на международното туристическо изложение в Букурещ през ноември, на което България представи възможностите си за целогодишен туризъм с участието на 20 съизложители.

Нов закон отваря пътя за инвестиции в лифтове и ски съоръжения

Между 5 и 7% ръст спрямо миналогодишния зимен туристически сезон очаква Илин Димитров. По думите му интересът към българските зимни курорти е голям, а страната ни предлага качествен туристически продукт на конкурентни цени.

Министърът призова българите да се насладят на възможностите за зимна почивка у нас и обяви подготвянето на законодателни промени, които ще позволят обновяването на съществуващите лифтове и инвестирането в нови съоръжения. Законопроектът е почти готов и предстои скоро да бъде внесен в Народното събрание.

Само преди два дни Димитров посети Банско, където обсъди готовността за зимния сезон с представители на местната власт, туристическия бизнес и отговорните институции. Курортът беше отличен за 14-а поредна година като най-добър ски курорт на България от World Ski Awards и се подготвя за домакинството на Световната купа по алпийски сноуборд.

За популяризирането на българския туризъм е разработен и нов механизъм за реклама. Проектобюджетът за 2027 г. предвижда допълнителни 10 млн. евро за реклама и транспортна свързаност, с което общият финансов ресурс ще достигне близо 24 млн. евро.

Чуждите туроператори оценяват доброто съотношение между цена и качество

Министърът коментира и появилите се информации за необосновано високи цени в отделни туристически обекти, включително за мекица на цена от 10 евро и скъпи предложения за почивка във Велинград.

Според Димитров става въпрос за отделни търговци, чието поведение не е представително за целия туристически сектор. Като цяло предложенията на българския бизнес остават конкурентни, а чуждестранните партньори дават положителна оценка за предоставяните услуги.

"Вие сте с добро съотношение цена-качество", са думите, които министърът чува от представителите на международните туроператори.

Нито един чужд туроператор не е поставил въпроса за сигурността

Ноември и март са двата ключови месеца за българския туризъм, тъй като именно тогава се договарят програмите за предстоящите сезони, обясни Илин Димитров.

"Аз бях на най-големите изложения във Великобритания, Полша, Германия, Обединените арабски емирства, Румъния и там се срещнах с може би 20-те водещи туроператори, най-големите туроператори. Знаете ли, нито един път темата за сигурността на България не беше повдигната. Напротив, отчита се повишен интерес", заяви министърът.

Попитан конкретно за последиците от атаките с дронове срещу търговски кораби в Черно море, Димитров отговори категорично:

"Категорично искам да заявя, че в моите разговори нямаше нито един път някой да попита за тема сигурност."

Министърът припомни, че инциденти има и в Балтийско, и в Средиземно море. Според него е особено важно представителите на туристическия сектор да бъдат отговорни в публичните си послания и да не създават излишни притеснения сред потенциалните гости на страната.

България се превръща в остров на спокойствието

Министърът категорично осъди и насилието срещу привържениците на Левски в Марсилия. След нападенията срещу български граждани премиерът Румен Радев разговаря с френския президент Еманюел Макрон, който осъди насилието и увери, че виновните ще бъдат подведени под отговорност.

"Видяхте, че премиерът реагира буквално светкавично и поиска обяснение на най-високо политическо ниво от Франция. Ще настояваме, ще наблюдаваме, ще следим изкъсо целия процес, защото виновните трябва да бъдат наказани", заяви Димитров.

"Вижда се, че България е сигурна държава. Такива недостойни сцени тук няма. В България няма военни, които да пазят с автомати. Гарантираме сигурността на чуждите граждани и по-конкретно на туристите. Като държава се превръщаме в остров на спокойствието", подчерта министърът.

Ежедневен международен бюлетин за чистотата на Черно море

Министерството на туризма подготвя нова инициатива, която ще осигури актуална информация за качеството на морската вода по българското Черноморие. През следващия летен сезон ще бъде създаден бюлетин с ежедневен индекс за чистотата на водата, който ще бъде изпращан до чуждестранните туроператори и журналисти.

"Водата се замерва от регионалните здравни инспекции. По данни на Европейската агенция по околна среда ние сме на трето място. Ще създадем бюлетин с ежедневно измерване и ще го изпращаме до всички страни. Този кабинет работи в пълна прозрачност", заяви Димитров.

Публикуваният през юни 2026 г. доклад на Европейската агенция по околна среда поставя България на трето място в Европейския съюз по качество на водите за къпане. Отлични показатели имат 96,9% от наблюдаваните места за къпане в страната, като пред България се нареждат единствено Кипър и Гърция.

В началото на следващото лято Министерството на туризма ще стартира и специална кампания с участието на млади хора и студенти. Те ще популяризират положителните новини за чистотата на морската вода, състоянието на плажовете и възможностите за туризъм в България.

"Евровизия" ще насочи прожекторите на света към България

Няма опасност конкурсът "Евровизия" да не се проведе в Бургас, категоричен беше Илин Димитров по повод появилите се притеснения, свързани със ситуацията в Черно море. Министерството поддържа постоянен контакт с организаторите, като от тяхна страна не е постъпило нито едно запитване или опасение относно сигурността.

"Дори в момента работим за първата фаза, която ще започне в началото на април, когато идват артисти и започват да репетират", обясни министърът.

Бургас беше официално избран за домакин на 71-вото издание на "Евровизия" през август след историческата победа на DARA с песента Bangaranga във Виена. Двата полуфинала и големият финал ще се проведат в "Арена Бургас" съответно на 11, 13 и 15 май 2027 г. Европейският съюз за радио и телевизия вече потвърди участието на 36 обществени радио- и телевизионни оператора.

Според Димитров обаче амбициите на България трябва да се простират далеч отвъд домакинството на музикалния конкурс.

"Трябва да гледаме отвъд "Евровизия", защото тя ще насочи прожекторите към България. Трябва да използваме момента и да продължим да правим големи събития тук. И това е една от големите ни цели - да привличаме мегасъбития в България. Не само "Евровизия", заяви министърът.

По думите му в резултат на засилената реклама на страната, включително кампаниите на Министерството на туризма, вече се отчита увеличение с 300% на търсенията за България в онлайн платформите и нарастващ интерес към страната ни в социалните мрежи.