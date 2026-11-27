Скоростта на камиона по нанадолнището вече е овладяна. Нещо повече - в него има шофьор, който може да се справи с кризисната ситуация. С тази метафора зам.-председателят на НС, икономистът Иван Ангелов от "Прогресивна България", защити действията на правителството и предложения Бюджет 2027 в предаването "Панорама" по БНТ. Според него образът на неконтролируемия камион, използван от премиера Румен Радев при представянето на финансовата рамка, вече е изиграл своята роля. Управляващите са успели да овладеят скоростта, а в кабината има шофьор, който може да изведе страната от кризисната ситуация.

Правителството е овладяло скоростта на бюджетния дефицит, а с Бюджет 2027 е начертало пътя към неговото намаляване, каза Ангелов. Той защити финансовата рамка с аргумента, че тя съчетава три основни цели - свиване на дефицита, оптимизация на разходите и запазване на социалните плащания.

Той подчерта, че в бюджета са заложени не само намаляване на дефицита и запазване на социалните плащания, но и ограничаване на разходите като дял от брутния вътрешен продукт.

Глобата от Брюксел би била несправедлива

Един от най-острите моменти в разговора беше възможността България да бъде глобена от Европейската комисия заради свръхдефицита. Ангелов определи евентуалната санкция като несправедлива, като насочи критиката си към промяната в методиката за определяне на глобите.

"Тази глоба би била несправедлива по отношение на промяната в последния момент на методиката, по която се определя кой, как и с каква сума да бъде глобен и при какви условия. Когато променяме правилата на играта по време на срещата, не е най-удачният вариант", заяви той.

Зам.-председателят на парламента настоя, че сегашното правителство не може да носи цялата отговорност за натрупания бюджетен дефицит. Според него проблемът не е възникнал през последните няколко месеца, а е резултат от решенията на поредица предишни кабинети и парламенти.

"Този бюджетен дефицит не се е натрупал през последните няколко месеца, а е плод на управлението на редица други правителства и парламенти преди нас", подчерта Ангелов.

Той отхвърли обвиненията, че управляващите просто прехвърлят вината върху предшествениците си. По думите му настоящият кабинет е разполагал с ограничено време, за да подготви бюджета, а публичните финанси са били в тежко състояние.

Ангелов припомни, че бързите действия са били необходими и за да се гарантират плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост, който според него е дал глътка въздух на държавните финанси и е помогнал за стабилизирането на фиска.

6,2 милиарда евро от ПВУ - аргументът за балансираната политика

Може ли България едновременно да разчита на европейско финансиране, да привлича китайски и турски инвестиции и да отстоява собствена позиция по войната в Украйна? На този въпрос Ангелов отговори, че страната води балансирана и прагматична външна политика, а защитата на националния интерес не пречи на отношенията с партньорите.

Като доказателство той посочи одобреното пето плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

"Това, което е видно през последните месеци и към момента, е, че водим една изключително балансирана и прагматична външна политика. Това, че България има мнение, има позиция и отстоява това свое мнение и тази своя позиция, в никакъв случай не повлиява по негативен начин върху България и върху сегашната ситуация, върху управлението", заяви Ангелов.

Той изтъкна, че с одобрението на петото плащане страната е изпълнила почти максимума по плана. По думите му става въпрос за близо 99% от плащанията на обща стойност 6,2 млрд. евро.

Посланието на Ангелов беше, че България не трябва да се отказва от собствената си позиция, за да получава европейска подкрепа. Водещият критерий при решенията на кабинета, подчерта той, остава националният интерес.

ВСС - 161 гласа налагат преговори

Ангелов коментира и избора на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет, както и въпросите дали постигнатото мнозинство е резултат от политическа сделка или сглобка.

Той обясни, че за избора са необходими 161 гласа, докато "Прогресивна България" разполага със 131 депутати. Това прави невъзможно формацията сама да осигури необходимото мнозинство и налага разговори с останалите парламентарни групи.

Според Ангелов преговорите са били начин да се потърси консенсус, а не доказателство за задкулисна договорка. Той определи постигнатото като исторически момент и заяви, че управляващите са демонстрирали воля за конструктивна работа в парламента.

По казуса с отстраняването на варненския кмет Ангелов отрече да разполага с информация, че представители на други политически сили в Общинската избирателна комисия са се ориентирали към "Прогресивна България". Той подчерта, че в комисията няма представители на формацията.

Оптимизация на администрацията

"Прогресивна България" не се страхува от реформи, напротив - вече ги предприема, подчерта Иван Ангелов. И посочи като пример свиването на държавната администрация, необходимостта от оптимизация на структурите, повишаване на капацитета им и сливане на звена, които изпълняват дублиращи се функции.