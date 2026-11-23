Предстои цялостна реформа в съдебната система, а в МВР се подготвят промени с фокус върху кадровото развитие и ефективността на служителите. Това заяви в сутрешния блок на БНТ народният представител от "Прогресивна България" ген. Румен Миланов, председател на парламентарната Комисия за контрол над службите за сигурност. Той определи протеста на полицаите за по-високи заплати като несправедлив и коментира, че случаят с НСО не е основание за оставка на директора на службата.

Миланов коментира избора на новия състав на Висшия съдебен съвет и посочи, че процедурата е била достатъчно прозрачна.

„Опитахме си и мисля, че успяхме да направим достатъчно прозрачно обявяване на процедурите, кандидатите, провеждане на избора и основната задача, която беше в този избор на кандидатите от различните квоти – съдийска, прокурорска, от парламента – да бъдат хора с професионални умения и които да отстояват принципите на правото. Така че това е фундаментът, в който стои Висшият съдебен съвет.“

Той изрази очакване новият състав да започне ефективно работа в кратки срокове, след като членовете му се сработят. По отношение на предстоящите промени в Закона за съдебната власт Миланов посочи, че има множество предложения, които трябва да бъдат обединени в цялостна концепция за реформа. Сред проблемите, които трябва да бъдат разгледани, е командироването на магистрати.

„Например по време на изслушването на кандидатите, които бяха около 21 човека, се представиха различни предложения, които в момента се обобщават от правната комисия и в едно бъдещо проектиране на реформата на съдебната система те ще бъдат включени, включително тук има място и новият съдебен съвет, така че има доста пунктове, които трябва да бъдат регулирани.“, каза Миланов.

Той потвърди, че по отношение на съдебната реформа работата на “Прогресивна България’ ще продължи с “Продължаваме промяната”.

Той коментира и разпределението на парламентарната квота във ВСС, като подчерта, че по-важни от политическото съотношение са професионалните качества на избраните членове.

„Важно е не каква е тежестта на парламентарната квота, а важно е тежестта на тези хора да бъдат хора обективни, хора, за които правото е религия. Това е меродавното.“, подчерта Румен Миланов.

По темата за финансирането на съдебната система Миланов определи възнагражденията на магистратите като добри. Според него обаче трябва да се обърне внимание и на различната натовареност на съдилищата в страната, особено на тези в София.

Миланов посочи още, че трябва да бъде сведено до минимум влиянието на неформални кръгове върху работата на магистратите.

По отношение на бъдещия избор на главен прокурор Миланов заяви, че е рано да се обсъждат конкретни имена и партийна принадлежност. Според него водещи трябва да бъдат професионалните качества и моралът на кандидатите.

„Нека да видим кои ще бъдат реалните кандидати, те ще бъдат представени и тогава може да разсъждаваме върху техните професионални качества, защото там се държи да имат професионални качества и морал да изпълняват системно, упорито и правилно своите задължения.“, категоричен бе народният представител от ПБ.

Миланов коментира и обявения от Синдикалната федерация на служителите в МВР протест на 28 ноември заради липсата на увеличение на заплатите. Той определи протеста като несправедлив, като аргументира позицията си с вече направеното увеличение на възнагражденията в сектора.

"Роден съм в това министерство, обичам го. Но те получиха едно много сериозно увеличение по целия сектор „Сигурност“. 40-50-80 процента, което е доста значимо. И сега, според мен, да, нямат увеличения, всеки път не може да има увеличения. Така се преценява, че това увеличение е достатъчно.“, каза Румен Миланов.

По думите му служителите трябва да насочат усилията си към повишаване на ефективността в работата, а не към искания за ново увеличение на възнагражденията.

Той уточни, че трябва да се направи разграничение между служителите, чиято работа е на терен и е пряко свързана с гражданите и престъпността, и тези с предимно административни задължения.

Миланов обясни, че се подготвя проект за реформа във вътрешното министерство, който се обсъжда с ръководството на ведомството и с парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

Миланов коментира и подадената оставка на директора на Националната служба за охрана. Той каза, че не е запознат с развитието на случая и с резултатите от проверката, която трябваше да послужи за преценка на отговорността на ръководителя на службата. Той обаче изрази лично мнение, че случаят не е основание за оставка на началника на НСО.