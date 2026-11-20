Днес Народното събрание изпълни своето конституционно правомощие – избра 11 членове от парламентарната квота в състава на Висшия съдебен съвет. Това заяви пред журналисти председателят на парламента Михаела Доцова след избора.

"Това е едно от основните конституционни правомощия на Народното събрание. И вие знаете, че през последните години, поради различни причини, Народните събрания не инициираха такива процедури или тези, които бяха инициирани, не успяваха да стигнат до своя край. Сега действащият състав на Висшия съдебен съвет е извън конституционно установения мандат и един от основните приоритети, които бяха заложени в работата на 52-рото Народно събрание, беше именно стартирането и провеждането на процедурата за избор на членове от парламентарната квота в състава на Висшия съдебен съвет", каза Доцова.

Според нея Народното събрание стартира тази процедура с правила, приети от парламента, като правилата предвиждаха достатъчно публичност и прозрачност.

"За първи път в процедурата по избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание имаше възможност гражданските организации, гражданите и научната общност да правят предложения и номинации за такива кандидати. Бяха направени такива предложения, които бяха припознати от различни парламентарни групи. След публично представяне на всички кандидати, както и след като Комисията по правни въпроси ги изслуша в продължителни заседания, днес Народното събрание, с необходимото мнозинство от над 160 народни представители, избра членовете от парламентарната квота в състава на Висшия съдебен съвет", посочи Доцова.

По думите ѝ това, което днес се случи, е изключително важно за възстановяване на доверието в държавността и институциите на България.