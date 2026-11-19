30-годишният състезател по американски футбол пловдивчанинът Костадин Филчев е бил пребит до смърт в магазин в столичния жк "Младост-4" на 13 ноември. За жестокото убийство вече има задържан, на когото са повдигнати и обвинения, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

31-годишният А.Д е привлечен към наказателна отговорност за това, че умишлено е умъртвил Филчев чрез нанасяне на множество удари с ръце в областта на главата и лицето, предава TrafficNews.

Досъдебното производство е образувано на 13 ноември и се води от столичното Седмо РПУ под ръководството и надзора на СГП.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 ч., а на 16 ноември Софийският градски съд е наложил най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

От държавното обвинение уточниха, че магистратие са споделили доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от А.Д., поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо него.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд (САС). В случай на жалба е насрочено заседание пред САС за 24 ноември.

Костадин Филчев е бил състезател на клуба по американски футбол "София Беърс", които съобщиха за смъртта му на официалната си страница във Фейсбук.

"С тъга съобщаваме за кончината на нашия съотборник #92 Костадин Филчев. Той беше част от историята на "София Беърс" и ще остане в спомените на всички, които имаха възможността да го познават и да споделят терена с него. Изказваме искрените си съболезнования на неговото семейство, близки и приятели", написаха от клуба.

От "Пловдивските вълци" - отбора по американски футбол в родния град на Костадин Филчев, в който Филчев също е играл съобщиха, че погребението му ще се състои в петък (20 ноември) от 12 часа на Гробищния парк на "Рогошко шосе"



