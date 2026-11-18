Мащабна съвместна операция на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) се провежда срещу фирми за бързи кредити в шест града в страната. Действията на контраразузнаването и приходната агенция са стартирали преди обед, като част от проверяваните адреси се намират в София и Сливен.

От ДАНС потвърдиха за съвместните проверки, но към момента липсва официална информация за конкретния повод за акцията. В столицата екипите на двете институции са влезли в най-малко четири офиса на дружества за бързи кредити в различни квартали. На място се извършват претърсвания и инспекции, като се изземва документация, относима към разследването.

Според информацията една от основните версии, по които работят проверяващите, е свързана с данни за евентуално пране на пари чрез офшорни компании. Засега обаче не се разкриват имената на проверяваните дружества, мащабът на проследяваните финансови операции, нито конкретният характер на предполагаемите нарушения.

От институциите не съобщават дали в хода на операцията има задържани лица или повдигнати обвинения. Повече подробности за причините и резултатите от проверките се очакват след приключването на процесуалните действия.