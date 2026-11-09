НАП напомня! Скоро изтича важен срок

Фирмите и търговците, които правят авансови вноски за корпоративен данък или данък върху доходите, имат срок до 16 ноември да коригират декларирания им размер за 2026 г. Това напомнят от Националната агенция за приходите (НАП).

По закон срокът изтича на 15 ноември, но тъй като тази година датата се пада в неделя, той се удължава до понеделник, 16 ноември.

Възможността важи за фирмите, както и за физическите лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон. Сред тях са едноличните търговци (ЕТ) и регистрираните земеделски стопани, избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа.

За корекция на месечната авансова вноска за ноември 2026 г. декларацията трябва да бъде подадена най-късно до 16 ноември, като вноската трябва да бъде платена също до тази дата.

За корекция на месечната вноска за декември и на тримесечната вноска за третото тримесечие на 2026 г. декларацията също се подава до 16 ноември. Самото плащане на тези вноски обаче е до 1 декември 2026 г.

Авансови вноски за корпоративен данък правят лицата, чиито нетни приходи от продажби за 2024 г. надвишават 300 000 лв. Вноските се определят на база на прогнозната данъчна печалба за текущата година и са два вида:

Месечни – при нетни приходи от продажби за годината преди предходната над 3 000 000 лв.

Тримесечни – при нетни приходи от продажби за годината преди предходната от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.

Анализите на НАП показват, че има случаи, при които прогнозираните авансови вноски се оказват по-ниски или по-високи от дължимия годишен данък.

Това може да доведе до начисляване на лихви от приходната агенция за периода от 16 април до 31 декември на съответната година или до надвнесен данък. Затова предприятията могат сами да увеличават или намаляват авансовите си вноски през годината, ако смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен данък.

Увеличението или намалението на вноските влиза в сила след подаване на декларация за промяна. Тя се подава по електронен път, с квалифициран електронен подпис (КЕП), през е-Портала на НАП.

Повече информация за декларирането и плащането на корпоративен данък има на сайта на агенцията – www.nra.bg, на телефона на Информационния център 0700 18 700 (на цена според тарифата на съответния оператор), както и във Facebook страницата на НАП.