Нови глоби от НАП. Има и добра новина за работещите

Глобата за неподадена в срок годишна данъчна декларация е напът да скочи двойно, преминавайки от 500 лева на 500 евро. Същият ръст очаква и санкцията при опит за подаване на невярна информация пред приходната агенция относно дължимия данък, където сумата се вдига от 1000 лева на 1000 евро.

Повечето останали финансови санкции в нормативната база също се удвояват заради официалното преминаване към европейската валута.

В същото време глобата по Закона за ДДС за непазене на касова бележка до излизане от обекта остава пренебрежимо малка, като от 10 лева се трансформира точно на 5 евро.

Тези промени са част от проект за изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, изготвен от Министерството на финансите. Наред с по-строгите глоби обаче се предвиждат сериозни облекчения за семействата с деца.

Чрез него хората ще могат да възстановяват част от данъците си, като приспадат от данъчната основа направени разходи за спортни занимания, частни уроци, здравни грижи, закупуване на книжа и спортни принадлежности.

За целта платежните документи трябва да се съхраняват грижливо в продължение на пет години и да се показват при евентуална проверка от данъчните служители.

Промени се застъпват и в Корпоративния закон, където се предвижда популярните ваучери за храна да се превърнат в облагаем доход за служителите, като върху тях ще се начислява окончателен данък от 7 процента.

Добрата новина за работещите е, че максималният размер на сумата, която може да бъде получена под тази форма за месец, се увеличава от 200 лева на 200 евро на човек, давайки по-голяма гъвкавост на бизнеса и хората.