Колко пари са необходими на едно българско семейство, за да живее спокойно, да отглежда децата си и да отделя средства за бъдещето? Въпросът става все по-важен на фона на високите цени, растящите заплати и обсъждането на Бюджет 2027. Последните изследвания показват противоречива картина - доходите се увеличават, но милиони българи продължават да се затрудняват с ежедневните разходи. Храната, жилището и транспортът поглъщат значителна част от семейните пари, а за мнозина непредвиден ремонт или заболяване означават сериозно финансово изпитание.

1516 евро за семейство с едно дете

Необходимият нетен месечен доход за издръжката на тричленно семейство с двама възрастни и едно дете до 14 години вече достига 1516 евро. Това показват последните изчисления на КНСБ, представени на 5 ноември от Института за социални и синдикални изследвания и обучение. За човек, който живее сам и работи, необходимата сума е 842 евро месечно. Само за година средствата, необходими на семейството, са се увеличили с 92 евро.

Особено тревожен е друг показател от изследването. Около 1,5 млн. осигурени, или 57,7% от наблюдаваните лица, имат осигурителен доход под необходимата брутна заплата за издръжка на един работещ от 1085 евро. Според синдикалните експерти именно ниското заплащане в голяма част от икономиката продължава да бъде основна пречка пред подобряването на жизнения стандарт.

Виолета Иванова от КНСБ предупреди, че предвиденото увеличение на възнагражденията в бюджетния сектор с 5% няма да компенсира поскъпването на основните стоки и услуги. "Ако наистина бъде увеличението само с 5% при този темп на нарастване на цените на електроенергията, на природния газ, на горивата, реалната покупателна способност ще намалее", заяви тя. КНСБ настоява средната работна заплата през 2027 г. да нарасне с поне 10% както в публичния, така и в частния сектор.

Храната и сметките поглъщат семейните пари

Последното годишно изследване на Националния статистически институт показва за какво българските домакинства харчат най-много. През 2025 г. храната и безалкохолните напитки са заемали 29,3% от общите разходи. За поддържане на жилището, включително вода, електроенергия, отопление и обзавеждане, са отивали още 15,4%, а за транспорт и съобщения - 11,1%. Така тези три групи са поглъщали близо 56% от общия разход на домакинствата.

Зад процентите стоят обичайните покупки от магазина, сметките за ток, вода и отопление, пътуването до работа и разходите за поддържане на дома. Към тях се прибавят лекарства, дрехи, училищни принадлежности и други семейни нужди. С настъпването на зимата тежестта на отоплението се увеличава, а поскъпването на горивата се отразява и върху транспорта на стоките.

Виолета Иванова обърна внимание на големите различия между домакинствата. По думите й при хората с ниски доходи храната може да поглъща около половината от бюджета. Тя посочи още, че поскъпването на природния газ създава допълнителни затруднения за семействата, които използват този начин на отопление.

Заплатите изпреварват инфлацията, но не за всички

На пръв поглед официалните данни дават основания за оптимизъм. През третото тримесечие на 2026 г. средната брутна месечна работна заплата е достигнала 1438 евро, което представлява увеличение с 10,4% спрямо същия период на миналата година. В частния сектор ръстът е 11,9%, а в обществения - 5,9%. Годишната инфлация през октомври е 6%.

Председателят на НСИ Атанас Атанасов коментира на 17 ноември, че доходите средно за страната продължават да изпреварват поскъпването. "В интерес на истината доходите изпреварват инфлацията. Само ще дам един пример. Ако инфлацията е 6% за последната една година, ние обявихме данни за заплатите през третото тримесечие на тази година. И там увеличението е малко над 10%", обясни той.

Реалното положение на отделните семейства обаче е много различно. Някои работещи получават значителни увеличения, докато при други възнагражденията остават почти непроменени. Особено трудна е ситуацията в домакинствата с един работещ, ниски заплати или допълнителни разходи за лечение.

"Разбира се, това, което ние публикуваме и изчисляваме, са усреднени заплати и усреднени цени. Но разбира се, има хора, при които заплатите много по-бавно растат. Някои може изобщо дори да не растат. И други, при които много по-бързо растат заплатите. Така че говорим за усреднено за държавата. За всеки човек е различно", заяви Атанасов.

Без спестявания срещу следващия непредвиден разход

Един от най-сериозните проблеми пред семейните бюджети е липсата на финансов резерв. Според НСИ през 2025 г. 42,5% от населението не е можело да покрие със собствени средства неочакван разход като ремонт на автомобила, подмяна на пералня или хладилник, неотложен ремонт на жилището или внезапно заболяване.

Тези данни се допълват от национално представително проучване на "Алфа Рисърч", проведено между 19 и 30 октомври 2026 г. Според резултатите 35% от анкетираните изобщо нямат спестявания. Други 31% разполагат със заделени пари, но вече не успяват да ги увеличават. Част от тях дори използват натрупания резерв за покриване на текущите си разходи.

Още по-показателни са очакванията за следващата година. Изследване на "Галъп интернешънъл Болкан сочи, че близо 60% от българите очакват жизненият им стандарт да се влоши през 2027 г. Над половината от анкетираните вече ограничават определени покупки, а други 11% признават, че средствата им не достигат дори за основните потребности.

Децата променят цялата семейна сметка

Разходите за отглеждането на деца са сред най-чувствителните за семейния бюджет. Освен храната, облеклото и ежедневните нужди родителите трябва да осигуряват средства за образование, транспорт, спорт и занимания извън училище. При по-ниски доходи често се налага семейството да избира кои дейности може да си позволи.

Още по-тежка е ситуацията при семействата с един родител и при многодетните домакинства. Според НСИ през 2025 г. делът на бедните сред домакинствата с един родител и деца е достигнал 40,4%. При семействата с двама възрастни и три или повече деца показателят е 52,3%.

Разходите за децата са пряко свързани и с демографското бъдеще на България. Възможността за сигурна работа, подходящо жилище, достъпна детска градина и добро образование влияе върху условията, при които младите хора създават семейства. Затова социалната подкрепа и развитието на регионите имат значение далеч отвъд непосредственото увеличение на доходите.

Две Българии с различни възможности за живот

Мястото, където живее семейството, също определя финансовите му възможности. Според данни на Евростат, анализирани от Института за пазарна икономика, 40,8% от хората в селските райони на България са изложени на риск от бедност или социално изключване. В големите градове този дял е 20,9%.

Икономистът Зорница Славова от ИПИ коментира, че в страната съществуват райони с много ограничени възможности за работа. "Това са икономически пустини, където няма бизнес", обясни тя. Според Славова разликите се задълбочават и от недостатъчно развитата инфраструктура, слабата свързаност между населените места и нера вното качество на образованието.

Това поставя семействата пред различни финансови избори. В големите градове доходите често са по-високи, но разходите за жилище и услуги могат да бъдат значителни. В малките населени места животът може да е по-евтин в някои отношения, но липсата на добре платена работа и необходимостта от пътуване до по-голям град създават допълнителни затруднения.

На този фон Бюджет 2027 предвижда увеличение на минималната работна заплата до 660 евро от 1 януари, по-високи обезщетения при безработица и повече средства за майките през първата година от майчинството. Предвидено е и осъвременяване на пенсиите от 1 юли по швейцарското правило. Именно тези плащания, наред с движението на заплатите и цените, ще имат пряко значение за семейните бюджети през следващата година.