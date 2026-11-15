Коледни бонуси? Бизнесът се произнесе

Проучване на Българската стопанска камара показва, че повече от половината работодатели ще раздадат празнични премии на своите служители, но не цяла заплата, информира bTV.

51-о на сто от фирмите казват, че ще платят бонус до 50 на сто от месечното възнаграждение. Други 44 % обаче споделят, че нямат възможност и няма да платят допълнителни пари за празниците. А две от 100 фирми още не са решили.

Според проучването бонуси между 50 и 100% от заплатата и повече от цяла заплата няма да има. 2% казват, че ще осигурят ваучери и фирмени подаръци.

Лидия Славчева работи като продавач консултант във верига за детски играчки. Очаква в края на годината да получи коледен бонус. Финансовата подкрепа е важна за семейството на фона на растящите разходи и високата инфлация, казва тя:

Мендижърите казват, че ще успеят да осигурят бонусите с добро управление на разходите и признават, че са превърнали допълнителното плащане в края на годината в традиция, защото хората в компанията са важни за тях:

Заплата или около една заплата в зависимост от колко месеца има прослужени при нас служителят през съответната година, малко отчитаме и индивидуалното представяне, разбира се, споделя Явор.

Трудната икономическа обстановка, растящите разходи и цени на енергоносителите обаче допринасят за това не всички фирми да успяват да осигурят бонуси за празниците, отчитана от стопанската камара.

На фона на липсата на кадри и ниската безработица, която превръща служители в ценна стока, много мениджъри се стремят да намерят средства за бонуси, ако печалбите им позволяват.

"Това е един от начините да бъдат задържани кадрите, защото повечето хора намират израз в тях и на оценката за собствения си труд, така че да това е един от начините да се засвидетелства едно добро отношение и насърчение от страна на работодателите и да задържат кадрите, разбира се", казва Жасмина Саръиванова.

Някои от фирмите тепърва ще правят своите разчети, за да видят ще могат ли да осигурят допълнителни придобивки за служителите.