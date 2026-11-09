Държавата тегли нов дълг

Нови 100 милиона евро дълг ще поеме държавата от вътрешния пазар. Министерството на финансите обяви аукцион за продажба на държавни ценни книжа със срок от 10 години и годишен лихвен купон от 3,5%, става ясно от съобщение на Българската народна банка.

С новата емисия общият размер на дълговото финансиране от началото на годината ще нарасне над досегашните 6,5 млрд. евро. От тях 1,75 млрд. евро са набрани на вътрешния пазар, а останалите 4,75 млрд. евро – чрез международните капиталови пазари през юли и септември.

Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г. според бюджета, е 10,1 млрд. евро. В тази сума е включено и предвиденото финансиране до 3,26 млрд. евро по европейския инструмент за отбрана SAFE.

Прогнозите са в края на годината държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро, което се равнява на 30,1% от брутния вътрешен продукт на страната.