Владимир Малинов хвърли оставка

Бившият изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ и бивш служебен министър на енергетиката Владимир Малинов е подал оставка и като председател на борда на директорите на държавната газова борса „Газов хъб „Балкан“, пише bTV.

Малинов беше освободен от ръководния пост в „Булгартрансгаз“ в края на юли, но запази мястото си в съвета на директорите на газовата борса.

Той оглави държавния газов оператор през март 2018 г. след смъртта на тогавашния изпълнителен директор Георги Гегов. На 12 април 2024 г. напусна Управителния съвет, за да поеме поста служебен министър на енергетиката в кабинета на Димитър Главчев. Начело на „Булгартрансгаз“ тогава застана Кирил Равначки, който дотогава ръководеше „Газов хъб „Балкан“.

След края на мандата си като служебен министър Малинов се върна начело на газовия оператор през януари 2025 г., а Равначки отново пое управлението на газовата борса.

След последните промени в ръководството на „Булгартрансгаз“ Малинов остана председател на борда на „Газов хъб „Балкан“. Сега той се оттегля и от тази позиция. Начело на преносния газов оператор отново е Кирил Равначки.