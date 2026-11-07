Бюджет 2027! Вдигане на доходите, сваляне на дефицита

Румен Радев разкри тежкото заварено състояние на хазната, Гълъб Донев постави новите цели

Бюджетът на България за 2027 година ще бъде представен в петък, 6 ноември, след продължителни преговори с Европейската комисия. Новината съобщи председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов. Първата бюджетна рамка, която страната изпраща като член на еврозоната, вече разкрива основните намерения на кабинета - увеличение на пенсиите и заплатите, подкрепа за семействата и бизнеса, нов данък върху свръхпечалбите и мерки за ограничаване на дефицита. Премиерът Румен Радев обещава оздравяване на публичните финанси без повишаване на основните данъчни ставки.

Бюджетът влиза в парламента

„Ние в законовия срок изпратихме бюджета до Европейската комисия, където текат разговори и преговори“, заяви Петър Витанов в телевизионно интервю. Той отхвърли твърденията, че представянето на бюджета е било отложено заради президентските избори. Според него причината е в по-продължителните от очакваното разговори с Брюксел.

Още на 15 октомври Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия и Еврогрупата Проекта на бюджетен план за 2027 година. Това е първият подобен документ, представен от България като пълноправен член на еврозоната.

Планът е изготвен въз основа на есенната макроикономическа прогноза на финансовото министерство, одобрена от Фискалния съвет. Той съдържа очакваните приходи и разходи, прогнозите за икономиката, данъчните и социалните мерки, инвестициите и намеренията за ограничаване на държавния дефицит.

Документът изпълнява и друга важна функция - представлява официален доклад за действията, с които България възнамерява да излезе от процедурата при прекомерен дефицит, открита от Съвета на ЕС на 10 юли 2026 година.

Големият спор с Брюксел е за дефицита

Основната задача пред кабинета е постепенното намаляване на бюджетния дефицит. Европейските правила изискват той да бъде сведен под 3% от брутния вътрешен продукт, а България трябва да изпълни препоръчания график до 2029 година. „Трябва да ви кажа, че понеже сме част от еврозоната и сме в процедура по свръхдефицит от миналия юни... Но става дума за миналия бюджет, който, ако видите Евростат, ще установите, че е бил с 4,1% дефицит“, заяви Витанов.

„Като добавите и авансовото надвземане на печалбите на банките, като добавите и авансовото надвземане на дивидентите на публичните компании, ще видите, че на практика бюджетът за 2025 година е с 4,8% дефицит“, допълни той, представяйки своята оценка за наследеното състояние на публичните финанси.

Според изпратения в Брюксел документ дефицитът на сектор „Държавно управление“ се очаква да бъде около 5% от БВП през 2026 година и да намалее до 4,3% през 2027 година. Това е дефицитът, изчисляван по европейската методология, а не показателят по консолидираната фискална програма. Разликата е важна, защото именно европейският показател се използва при оценката на бюджетната дисциплина.

Финансовият министър Гълъб Донев още през октомври заяви, че амбицията на правителството е дефицитът да се доближи максимално до 3%. „Амбицията ни е тези 3,8% дефицит да ги свалим колкото се може по-близо до границата от 3%, дори да направим бюджет за 2027 г. с 3% дефицит, така че да успеем да приключим процедурата по свръхдефицит“, заяви Донев.

Изпратеният впоследствие бюджетен план обаче съдържа разчет за 4,3%. До 30 ноември Европейската комисия трябва да оцени представените мерки и при необходимост да направи препоръки за корекции.

Заварена изпразнена хазна

Премиерът Румен Радев подчерта, че правителството е било принудено да работи в сложна финансова обстановка.

„Знаете много добре в какво състояние заварихме държавната хазна - изпразнена, с прекомерен дефицит, наследени борчове, неизпълнен План за възстановяване и устойчивост, редица наследени проекти, сметки и фактури, които трябваше да изплащаме и продължаваме да изплащаме“, заяви той.

Според министър-председателя бюджетната политика трябва да съчетава финансовата дисциплина с инвестиции в развитието на икономиката и подкрепа за гражданите.

„Бюджет 2027 не предлага лесни решения, но ние обещаваме нещо по-важно: посока. Обещаваме финанси, които се връщат към равновесие, държава, която харчи и инвестира разумно, и най-вече данъчна система, която запазва конкурентоспособността, както и страна, която инвестира в най-важния си капитал - хората“, заяви Радев.

Нов данък върху свръхпечалбите на банките и големите компании

Един от основните инструменти за увеличаване на бюджетните приходи е еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите на определени сектори. Мярката обхваща банки, застрахователи, големи търговски вериги, телекомуникационни компании и други предприятия с високи печалби. Очакваният ефект за бюджета е 800 милиона евро.

Предвижда се възможност за преотстъпване на 30% от данъка, като средствата ще бъдат използвани за задължителни капиталови резерви или за инвестиции в активи, свързани с основната дейност.

Петър Витанов защити категорично идеята. „Данък свръхпечалба за мен е нещо полезно. Защо? Защото за три години банките увеличиха своите печалби четири пъти. Няма друг сектор, който да го направи. И от един милиард лева печалба стигнахме до 1,8 милиарда евро печалба за последната година. И то на цената на изключително високи услуги“, заяви той.

Председателят на ПГ на „Прогресивна България“ не приема опасенията, че подобно облагане ще разклати финансовата система. „Това съвсем не означава, че ще се счупи подобна ликвидност. Аз смятам, че този сектор е изключително здрав. Ние тук трябва да регулираме печалбите, защото тези печалби идват буквално на гърба на българските граждани. И мисля, че това е очакването от българското общество“, подчерта Витанов.

Общо новите приходни мерки трябва да осигурят близо 1,96 милиарда евро. Освен данъка върху свръхпечалбите в плана са включени по-високи осигурителни прагове и допълнителни постъпления от акцизи.

Повече пари за пенсии, заплати и семейства

Сред най-важните предложения в Бюджет 2027 са увеличенията на доходите. Правителството предвижда ръст на заплатите в бюджетната сфера с 5%, а на възнагражденията на учителите и останалите педагогически специалисти - със 7,5%.

Пенсиите трябва да нараснат с около 8% от 1 юли по швейцарското правило. Предвижда се повишаване и на минималната работна заплата, като в представената рамка фигурира размер от 660 евро.

„По отношение на доходите - 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическия персонал, 8% за пенсиите, увеличаване на минималната работна заплата“, обяви по-рано премиерът Румен Радев.

Кабинетът предлага и повече средства за семействата с деца, увеличение на детските надбавки, данъчни облекчения за родители, включително за деца с увреждания, и по-високи ученически стипендии.

Допълнителни средства са предвидени за здравеопазване, включително за Националната детска болница и възнагражденията на младите лекари.

„В този бюджет имаме ясни приоритети и политики, насочени към оздравяване на публичните финанси, засилена социална и семейна подкрепа и повече средства за критично важни сектори като образование, здравеопазване, спорт и култура“, заяви премиерът.

Предлага се и увеличение на максималния размер на ваучерите за храна от досегашните 102,26 евро на 200 евро месечно.

Финансовият министър Гълъб Донев уточни, че досегашният необлагаем размер ще бъде запазен, а предвиденият данък от 7% ще се прилага само върху сумата над него. Бюджетният план предвижда увеличаване на общата годишна квота за ваучери до 1,5 милиарда евро.

Осигуровки, ДДС и нови стимули за бизнеса

Една от съществените промени за 2027 година е повишаването на максималния осигурителен доход от 2300 на 2400 евро от 1 януари. Очакваните допълнителни приходи от тази мярка са 265,1 милиона евро.

Предвижда се увеличение и на минималните осигурителни прагове, което трябва да донесе още 196,7 милиона евро. Общите приходи от социални осигуровки се очаква да нараснат с 1,219 милиарда евро, или с 10,4%.

Основните данъчни ставки върху доходите, печалбите и добавената стойност остават без промяна. Правителството обаче предлага увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС, за да облекчи малките предприятия.

Именно тази мярка е сред обсъжданите с Европейската комисия. „Целта на Европейската комисия е да намали този дефицит възможно най-много. Следователно дори неща, които ние предлагаме, като значително увеличаване прага за регистрация по ДДС от 50 000 на 70 000, те имат своите забележки, защото това означава по-малко постъпления в бюджета“, обясни Витанов.

Румен Радев също открои значението на промяната за бизнеса. „Увеличаваме прага за регистрация по ДДС, с което съответно въвеждаме сваляне на административната тежест за 1000 български фирми. И разширяваме обхвата на фирмите, които ще получат държавна помощ под различна форма при инвестиции“, заяви министър-председателят.

Планират се данъчни стимули за научноизследователска дейност, внедряване на технологии и развитие на индустриални зони. Сред допълнителните приходни мерки са по-високи акцизи върху тютюневите изделия, от които се очакват 220,2 милиона евро.