Почивката поскъпва, виновен е самолетът

Авиокомпаниите предупреждават за вдихане на цените до 20%, европейските правила защитават вече платилите туристи

Евтините самолетни билети може скоро да се превърнат в рядкост, а семейните почивки в чужбина да излязат значително по-скъпо. Европейските авиокомпании предупреждават, че големият ценови удар тепърва предстои, въпреки че войната в Иран вече оскъпи сериозно авиационното гориво. Според прогнозите билетите могат да поскъпнат с 10% до 20% през следващите 12 месеца. За българските туристи това означава не само по-големи разходи, но и възможни промени в полетите, маршрутите и цените на организираните почивки.

Авиокомпаниите се готвят за няколко тежки години

Ръководители на големи авиокомпании очакват продължителен период на високи разходи и скъпи билети. Предупреждението идва от „Файненшъл таймс“, пред който представители на сектора признават, че надеждите за бързо поевтиняване на горивото постепенно изчезват.

Войната в Иран и затварянето на Ормузкия проток предизвикаха сериозни сътресения на енергийните пазари. Авиационното гориво поскъпна рязко, а някои превозвачи преосмислят плановете си, включително покупките на самолети, разширяването на маршрутите и броя на полетите.

Според „Файненшъл таймс“ част от ръководителите се подготвят за три до пет трудни години. Основният им страх е, че ще трябва да увеличават цените точно когато инфлацията намалява парите, с които домакинствата разполагат за почивки и развлечения.

Най-конкретното предупреждение дойде от изпълнителния директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри. Пред Ройтерс той прогнозира, че самолетните билети в Европа могат да поскъпнат с 10% до 20% през следващите 12 месеца. Дори без масово отказване от пътувания подобно увеличение може да промени навиците на туристите. Те вероятно ще търсят по-рано изгодни оферти и ще обмислят по-внимателно всяко допълнително пътуване.

Защо най-голямото поскъпване още не е дошло

На пръв поглед изглежда странно. Горивото е скъпо от месеци, но билетите в Европа все още не са поскъпнали толкова драматично. Причината е, че много авиокомпании предварително договарят цените за част от необходимото гориво и така се предпазват от внезапни скокове на пазара.

Тази защита обаче постепенно изтича. Според О'Лиъри Ryanair е договорила предварително само 15% от необходимото гориво за следващата година на цена около 85 долара за барел, докато пазарните стойности са приблизително двойно по-високи.

Евроконтрол отчете, че на в началото на октомври авиационното гориво е струвало 4,82 долара за галон. В същото време според Евростат през август самолетните пътувания в ЕС са били средно с 0,4% по-евтини спрямо година по-рано, но организираните туристически пакети вече са поскъпнали с 3,2%.

Точно това разминаване тревожи превозвачите. Те се опасяват, че когато започнат да купуват повече гориво по новите цени, ще трябва да оскъпят билетите, без да знаят дали клиентите ще ги купуват. Освен това горивото не е единственият разход. Авиокомпаниите плащат за летищни услуги, поддръжка, персонал и лизинг на самолети, което допълнително ограничава възможностите им да задържат ниски цени.

Колко ще струва почивката на едно семейство

За обикновения пътник предупрежденията имат едно конкретно измерение - колко повече пари ще трябва да отдели за почивката си. Ако двупосочен билет до европейска дестинация сега струва 200 евро, увеличение с 10% би го направило 220 евро, а с 20% - 240 евро.

За четиричленно семейство разликата става осезаема. Вместо 800 евро четирите билета биха стрували между 880 и 960 евро. Това са примерни сметки, а не обявени цени за конкретен маршрут. При по-далечни дестинации, където билетите струват няколкостотин евро на човек, допълнителният разход може да достигне стотици евро за цялото семейство.

Към сумата трябва да се прибавят багажът, изборът на места, трансферите, нощувките и храната. Дори когато авиокомпания рекламира билет за 30 или 40 евро, крайната цена може да е значително по-висока заради допълнителните услуги. Затова е по-разумно да се сравняват крайните разходи, а не само рекламните предложения.

Прогнозата за поскъпване с 10% до 20% не означава, че всеки полет непременно ще стане толкова по-скъп. Цените зависят от сезона, конкуренцията и интереса към конкретната дестинация.

Българите продължават да летят, но докога

Въпреки високите цени интересът към самолетните пътувания засега остава значителен. По данни на оператора на летище София през първите осем месеца на 2026 г. през столичната аерогара са преминали 5,96 милиона пътници, с 8,1% повече спрямо година по-рано. Само през август летището е обслужило над 853 000 души.

Силен интерес отчитат и нискотарифните компании. Wizz Air е превозила 7,78 милиона пътници през септември в цялата си международна мрежа, или с 24,2% повече спрямо година по-рано. Това обаче не са данни само за България.

В световен мащаб картината е по-различна. Международната асоциация за въздушен транспорт IATA отчете спад от 0,8% на глобалното търсене през август, като най-силно засегнат е Близкият изток.

Според прогнозата на Евроконтрол кризата може да доведе до около 110 000 по-малко полета в европейското въздушно пространство през 2026 г. спрямо сценарий без подобни сътресения.

По-малкият избор на маршрути може да означава и по-високи цени. Това е важно както за българите, които пътуват навън, така и за туристите, идващи към нашите курорти. Особено чувствителни към подобни промени са морските летища във Варна и Бургас, където сезонните полети имат голямо значение за туристическия бизнес.

Платили сте почивката? Могат ли да ви поискат още пари

За семействата, които резервират месеци предварително, това е особено важен въпрос. Европейските правила защитават пътниците: ако вече са купили самолетен билет, авиокомпанията не може едностранно да начисли допълнителна горивна такса само защото керосинът е поскъпнал. Крайната цена трябва да е ясна още при покупката.

При организираните туристически пакети правилата са различни. Туроператорът може да увеличи цената заради по-скъп транспорт само ако подобна възможност е предвидена в договора и е надлежно обоснована. Туристът трябва да бъде уведомен най-късно 20 дни преди заминаването. Ако увеличението надхвърля 8% от общата цена, той има право да прекрати договора без неустойка и да получи обратно платеното.

Например при почивка за 2000 евро увеличение с повече от 160 евро дава право на отказ при предвидените в закона условия. При отменен полет пътниците могат да имат право на възстановяване на сумата или премаршрутиране, а при определени условия - и на обезщетение. Самото поскъпване на горивото не освобождава автоматично превозвача от тези задължения. Затова е важно туристите да пазят договорите, потвържденията за резервации и съобщенията от превозвачите. При спор тези документи могат да се окажат решаващи.

Самолет или автомобил? Новата дилема за туристите

По-скъпите билети могат да променят плановете за почивка. Някои семейства вероятно ще предпочетат една по-дълга ваканция вместо две кратки пътувания, други ще изберат по-близка дестинация.

За българите естествена алтернатива е автомобилът и почивката в Гърция, Турция, Румъния или у нас. Но и тук разходите растат. Според Евростат през септември 2026 г. горивата за личен транспорт в България са поскъпнали с 42,2% спрямо година по-рано - най-големият ръст в ЕС. Към разхода за бензин или дизел се прибавят пътни такси и паркинги. При четирима пътници автомобилът може да остане изгоден, но за двама души и по-дълъг маршрут самолетът понякога излиза по-евтино. Всичко зависи от разстоянието, цената на горивото и конкретната оферта.

По-високите транспортни разходи могат да накарат туристите да съкращават престоя си или да търсят по-евтини хотели. Българските курорти могат да привлекат повече хора, отказали се от далечни пътувания, но това не е сигурно.

Много ще зависи от войната в Близкия изток, петролните пазари и конкуренцията между авиокомпаниите. Едно обаче е ясно: през 2027 г. туристите ще трябва да следят не само цената на хотела, но и целия разход за пътуването. Защото понякога именно билетът може да се окаже най-скъпата част от мечтаната почивка.