Пускат директни полети до любима дестинация

Българската авиокомпания GullivAir стартира редовни директни полети от София до Пукет за зимния сезон 2026/2027. Първият полет по маршрута, GBG701, излетя от летище „Васил Левски“ – София с 218 пътници на борда на 5 ноември в 16:29 ч. и пристигна на международното летище в Пукет на 6 ноември в 06:55 ч. местно време.

Полетът беше изпълнен със самолет Airbus A330-200, осигурявайки директна въздушна връзка между българската столица и една от най-популярните туристически дестинации в Югоизточна Азия.

По повод началото на зимните полети Туристическата администрация на Тайланд (Tourism Authority of Thailand, TAT) организира специално посрещане за пристигащите от София.

Представители на TAT в Пукет приветстваха пътниците и екипажа на GullivAir и им поднесоха сувенирни подаръци като жест на гостоприемство и добре дошли в Тайланд.

Инициативата подчертава значението на директната въздушна свързаност за развитието на туристическия обмен между България и Тайланд и за създаването на нови възможности за пътуване между двете страни.

През зимния сезон 2026/2027 GullivAir ще изпълнява ежеседмични директни полети между София и Пукет, със заминаване от България в четвъртък и обратен полет в неделя. Маршрутът позволява на пътниците да достигнат до острова без прекачване през големи международни авиационни центрове.

Пукет привлича посетители от цял свят със своите тропически плажове, културно наследство, разнообразна гастрономия и възможности за морски и приключенски туризъм. Островът е и удобна отправна точка за посещение на други популярни дестинации в Южен Тайланд.

Полетите до Пукет са част от развитието на мрежата от полети на дълго разстояние на GullivAir и разширяването на възможностите за пътуване между България, Азия и Индийския океан.

Паралелно с разширяването на своята маршрутна мрежа GullivAir работи по интеграцията на системите си с глобалната резервационна платформа Amadeus. Това ще позволи полетите на авиокомпанията да бъдат достъпни за резервации чрез туристически агенции по целия свят, като допълнително ще разшири международното ѝ присъствие и възможностите за достигане до нови пазари.