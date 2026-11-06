Еврото тръгна нагоре! Борсовият трус разклати световните валути

Еврото поскъпна спрямо американския долар в сутрешната търговия в петък на фона на сериозните сътресения на световните финансови пазари. Единната европейска валута повиши стойността си с 0,10% до 1,124 долара, докато инвеститорите продължават да пренасочват средства към по-сигурни активи. Причината е глобалната разпродажба на технологични акции, свързани с изкуствения интелект, която само за ден заличи 2,5 трилиона долара от пазарната капитализация на компаниите в индекса Nasdaq 100. Валутните пазари остават под влияние и на политическите промени в САЩ след победата на демократите на междинните избори, съобщава Ройтерс.

Еврото поскъпна спрямо долара и лирата

Освен спрямо долара европейската валута отбеляза леко повишение и спрямо британската лира. Курсът се покачи с 0,01% до 0,834 лири за евро, показват данни на германски финансови сайтове.

По-различно беше движението спрямо швейцарския франк. Единната валута поевтиня с 0,23% до 0,915 франка, което отразява различните реакции на инвеститорите към нарастващата несигурност.

Пазарите продължават да оценяват последиците от политическите промени във Вашингтон, възможните ограничения за компаниите в сферата на изкуствения интелект и перспективите пред американската митническа политика. Допълнително влияние оказва войната на САЩ и Израел с Иран.

Вниманието на инвеститорите е насочено и към очаквания доклад за заетостта в САЩ, който може да даде нови сигнали за състоянието на американската икономика и бъдещите решения за лихвените проценти.

Борсовият срив разтърси и валутните пазари

Разпродажбите на акции на компании, свързани с изкуствения интелект, продължиха да оказват натиск върху финансовите пазари. В четвъртък американските технологични индекси регистрираха най-тежките си дневни загуби от април 2025 г., а в петък сътресенията обхванаха и азиатските борси.

Причината са опасенията, че след победата на демократите на междинните избори в САЩ може да бъде въведен по-строг контрол върху развитието на изкуствения интелект. Особено внимание се отделя на изграждането на центрове за данни, които изискват огромни количества електроенергия и водни ресурси.

„Доларът получава известна подкрепа от търсенето на сигурно убежище“, заяви Дилин У, стратег в „Пепърстоун“.

Според нея това може да задържи американската валута относително стабилна спрямо някои азиатски парични единици. Същевременно понижаващата се доходност на държавните облигации ограничава възможностите за по-сериозно поскъпване на долара.

Инвеститорите се насочиха към държавните облигации

Засиленото търсене на сигурност доведе до значителни движения и на облигационните пазари. Доходността по двегодишните американски държавни облигации се понижи с около 10 базисни пункта до най-ниското си равнище от 10 септември.

Тези книжа са особено чувствителни към очакванията за бъдещата лихвена политика на Федералния резерв. Доходността по десетгодишните американски облигации също се понижи, но с по-малко - близо 6 базисни пункта.

По-силният спад при краткосрочните облигации увеличи разликата между доходността на двата матуритета.

През следобедната търговия в Азия доходността се стабилизира около 4,8348% при десетгодишните и 4,4719% при двегодишните американски държавни ценни книжа.

„Валутите вероятно ще следват тенденциите на другите пазари, включително акциите и инструментите с фиксирана доходност“, заяви Мох Сион Сим, валутен стратег в сингапурската банка Оу Си Би Си.

Той посочи, че слабото представяне на азиатските фондови пазари косвено подкрепя долара спрямо валутите в региона.

Японската йена набра сила

Един от големите печеливши от засиленото търсене на сигурни активи се оказа японската йена. Валутата достигна седмичен връх от 157,27 йени за долар, преди да ограничи поскъпването си до 157,805 йени за долар в следобедната азиатска търговия.

Сериозни движения бяха отчетени и при японските държавни облигации. Доходността по десетгодишните книжа се понижи с 16 базисни пункта до 2,61%, което е най-ниското равнище от 26 юни.

При десетгодишните китайски държавни облигации доходността достигна рекорден минимум.

Според Мох Сион Сим разпродажбите на технологични акции създават противоречиви тенденции за американския долар. От една страна, несигурността увеличава търсенето му като убежище за капитали, но от друга, намаляващата доходност на американските облигации ограничава привлекателността му.

Това поставя японската йена сред предпочитаните инструменти за защита от пазарен риск. Сим обаче предупреди, че все още е твърде рано да се очаква трайно поскъпване на японската валута единствено заради сътресенията около изкуствения интелект.