Спокойно начало за еврото. Курсът остава около 1,12 долара

Еврото започна деня почти без промяна спрямо долара в междубанковата търговия във Франкфурт. Единната европейска валута се разменя за 1,1199 долара, като движението спрямо края на предходната сесия е минимално и показва относително спокойствие на валутния пазар.

Курсът е с около 0,05% под равнището при затварянето на търговията вчера. Това означава леко отслабване на еврото спрямо долара, но без съществена промяна в съотношението между двете водещи световни валути.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1177 долара за едно евро. Спрямо това официално референтно равнище настоящата пазарна котировка е малко по-висока.

Референтният курс на ЕЦБ се определя веднъж дневно и служи основно като ориентир за финансовите институции и бизнеса, докато на междубанковия пазар цената на еврото се променя непрекъснато според търсенето и предлагането.

Задържането на курса близо до границата от 1,12 долара показва, че засега няма силен импулс в нито една от двете посоки. Валутните пазари традиционно реагират чувствително на очакванията за лихвената политика на Европейската централна банка и Федералния резерв, както и на новите данни за инфлацията, икономическия растеж и пазара на труда от двете страни на Атлантика.