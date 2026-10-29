Нова промяна в курса на еврото спрямо долара

Курсът на еврото се понижава спрямо щатския долар в междубанковата търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация. Единната европейска валута се котира за 1,135 долара, което представлява спад от 0,15% спрямо нивото при затварянето на вчерашната търговска сесия.

Понижението е сравнително умерено, но показва известно засилване на американската валута спрямо еврото. Котировките на международните валутни пазари се променят непрекъснато в зависимост от търсенето и предлагането, както и от очакванията на инвеститорите за икономическото развитие и паричната политика.

Движението на курса евро-долар има значение и за международната търговия, особено при разплащанията за суровини и стоки, чиито цени са определени в долари.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1133 долара за едно евро. Референтният курс служи като ориентир за валутните пазари и финансовите операции, но се различава от текущите междубанкови котировки, които се изменят през целия търговски ден.