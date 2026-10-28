Камиони затапиха границата. Спешни мерки

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев проведе спешен разговор с министъра на транспорта и инфраструктурата на Република Турция Абдулкадир Уралоглу поради струпването на товарни автомобили на българо-турската граница. Двамата обсъдиха възможностите за бързо решение и нормализиране на преминаването през пункта.

Това съобщи министър Георги Пеев по време на среща с представители на българските автомобилни превозвачи. Той посочи, че най-сложна остава обстановката на ГКПП „Капитан Андреево“, където натрупването на колони от камиони е резултат от съвкупност от фактори.

На пункта в момента се извършва мащабна реконструкция и модернизация, което налага временното затваряне на част от трасетата. Допълнително забавяне води засиленият контрол за спазване на правилото за престой до 90 дни в рамките на 180 дни в Шенгенското пространство за граждани на трети държави и възникналите протестни действия от турски превозвачи заради това правило. Традиционното увеличение на трафика преди националния празник на Турция на 29 октомври, допълнително усложнява ситуацията.

По данни на граничните власти днес в периода от 08:00 ч. до 18:00 ч. през ГКПП „Капитан Андреево“ на изход са обработени 418 товарни автомобила, а на вход – 0. За изминалото денонощие през пункта са преминали общо 1304 камиона, от които 279 на вход и 1025 на изход към Турция.

„Работим в пълна координация с турската страна и с компетентните български институции за максимално бързото намаляване на колоните от камиони на границата. Наясно сме със загубите и затрудненията, които понася браншът. Затова предприемаме конкретни стъпки за оптимизиране на контрола и организацията, така че да възстановим нормалното пропускане на камиони през пункта“, заяви министър Георги Пеев пред представителите на бранша.

Предстоят работни срещи с компетентните институции и браншовите организации за определяне на конкретни последващи действия за трайното решаване на проблема.