Путин посочи главния виновник за войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин обвини държавите от Европейския съюз и НАТО, че с „конфронтационната си политика“ допринасят за продължаването на войната в Украйна.

Това съобщи Кремъл след телефонен разговор между руския държавен глава и лидерите на Финландия и Норвегия.

„Беше обърнато внимание на конфронтационната политика на държавите от ЕС и НАТО, която води до удължаване на военните действия“, се посочва в официалното съобщение на Кремъл, съобщи БГНЕС.

Тримата лидери са се договорили да продължат да поддържат преки телефонни контакти, допълниха от руското президентство.