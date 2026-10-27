Смъртоносен удар по Киев в часовете на крехко примирие

Нова руска ракетна атака срещу Киев отне човешки живот и рани най-малко 10 души, докато в друга част на Украйна влиза в сила договорено временно примирие. Сред засегнатите от ударите са университет, жилищни сгради, медицински учреждения и оживени градски райони. Трагедията се разиграва на фона на усилията за спасяването на близо 2000 цивилни, блокирани в окупирания от Русия град Олешки, където хората изпитват остър недостиг на храна и лекарства. За атаката срещу украинската столица съобщиха президентът Володимир Зеленски и кметът Виталий Кличко, цитирани от Ройтерс и Франс прес.

Балистични ракети поразиха райони на Киев

По думите на Зеленски руските сили са използвали балистични ракети срещу райони на столицата, в които няма военни обекти. Засегнати са сгради, парк, метростанция, както и територията на университет. Кличко съобщи, че удар в близост до студентско общежитие е изпочупил прозорците на сградата и е ранил 20-годишна жена. Един човек е загинал в близост до супермаркет в нежилищна зона.

Спасителните екипи продължават работа на засегнатите места. Украинският президент осъди атаката и предупреди, че нови руски удари срещу градове и села могат да последват във всеки момент. Според него забавянето на доставките на средства за противовъздушна отбрана улеснява руските нападения. През последните седмици Москва засили атаките с ракети и дронове, а жителите на тримилионния Киев са принудени да живеят в условията на почти постоянна въздушна тревога.

Временно примирие край Олешки

В същото време Русия и Украйна започнаха временно локално прекратяване на огъня в района на Олешки, разположен на левия бряг на Днепър срещу контролирания от Киев град Херсон. Примирието влезе в сила в 3 часа българско време, като двете страни потвърдиха поотделно спазването му. Руското министерство на отбраната съобщи, че е прекратило обстрелите в посока Херсон, а украинският омбудсман Дмитро Лубинец потвърди, че Киев изпълнява поетите ангажименти.

Близо 2000 цивилни чакат спасение

Целта на временното прекратяване на огъня е да се осигури достъп на хуманитарни екипи до блокираните жители на Олешки и да се организира безопасното им извеждане. Според Асошиейтед прес около 2000 души се намират в изключително тежки условия, без надеждни доставки на храна, лекарства и други стоки от първа необходимост. Минните полета и постоянната опасност от атаки с дронове правят напускането на града изключително рисковано. Много от останалите жители са възрастни или болни и се нуждаят от медицинска помощ.

За постигането на локалното примирие е съдействала първата дама на САЩ Мелания Тръмп, съобщи Белият дом миналата седмица. Според Асошиейтед прес хуманитарната операция предвижда доставка на лекари, медикаменти, храна и вода, след което трябва да бъдат организирани коридори за евакуация. Договореното спиране на огъня се отнася само до определена зона около Олешки и не обхваща останалите фронтови участъци или украинската столица.