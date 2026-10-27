Тръмп предприема необичаен ход преди изборите

Американският президент Доналд Тръмп обяви безпрецедентна награда от 1 милион долара за всеки, който разкрие изборна измама в САЩ. Условието е подадената информация да доведе до арест и осъдителна присъда срещу извършителите. Предложението идва само седмица преди междинните избори за Конгреса, на които Републиканската партия ще се опита да запази мнозинството си.

Милион долара за разкрита измама

Тръмп обяви инициативата в собствената си социална мрежа Трут соушъл, съобщи Ройтерс. Предложението обхваща както предстоящите избори на 3 ноември, така и предишни гласувания в Съединените щати.

„Всеки, който съобщи за изборна измама на предишни избори или на предстоящите междинни избори през 2026 г., ще получи 1 000 000 долара след ареста и осъждането на извършителите на измамата“, написа американският президент.

Засега обаче не е ясно по каква процедура ще се изплащат парите, кой ще разглежда сигналите и откъде ще бъде осигурено финансирането. Белият дом не представи допълнителни подробности за инициативата, а негов представител препрати журналистите към публикацията на Тръмп. Няма потвърждение, че обещаната награда вече е въведена чрез официална правителствена програма.

Само преди седмица Министерството на правосъдието обяви отделна програма за насърчаване на гражданите да съобщават за финансови измами. Тя предвижда възнаграждения до 30 000 долара за информация, която води до повдигане на наказателни обвинения, като за финансирането й са предвидени 25 милиона долара.

Битката за изборите се ожесточава

Новото предложение идва в изключително чувствителен политически момент. На 3 ноември американците ще гласуват на междинните избори, които ще определят състава на Камарата на представителите и част от Сената. Републиканците в момента разполагат с крехки мнозинства и в двете камари, а социологическите проучвания показват сериозни затруднения за партията на президента.

Администрацията на Тръмп вече предприема по-активни действия за проверка на избирателните списъци, включително чрез искания към отделните щати да предоставят данни за регистрираните гласоподаватели. Белият дом мотивира мерките с необходимостта да се гарантират честността на изборите и доверието в резултатите.

Критиците на тази политика, сред които експерти и представители на изборните администрации от двете основни партии, предупреждават за прекомерна намеса на федералното правителство. Според тях организацията на изборите е преди всичко отговорност на отделните щати.

Тръмп многократно е отправял обвинения за мащабни изборни измами, включително след загубата си от Джо Байдън през 2020 г. Твърденията му за масови нарушения тогава не бяха подкрепени с доказателства, които да променят изборния резултат.

Съдебен удар за Тръмп в Калифорния

На този фон федерален апелативен съд отхвърли спешното искане на американската администрация да бъде блокирано преброяването на бюлетини, свързани с над 20 000 регистрирани избиратели в Калифорния.

Министерството на правосъдието твърди, че тези хора вероятно не притежават американско гражданство и следователно нямат право да участват в изборите. Правителството поиска подадените от тях по пощата бюлетини да бъдат отделени, докато не се установи гражданският им статут.

Апелативният съд в Сан Франциско обаче отхвърли искането с два гласа срещу един. Съдиите приеха, че федералната администрация е потърсила намесата на по-висшата съдебна инстанция преждевременно, преди първоинстанционният съд да се произнесе. Така спорът остава открит, а не е окончателно решен по същество.

Властите в Калифорния оспорват надеждността на предоставения от федералните институции списък и предупреждават, че подобни действия могат да засегнат законното право на глас на американски граждани.

28 души с обвинения, спорът продължава

На 19 октомври Министерството на правосъдието съобщи, че срещу 28 души от въпросния списък са повдигнати обвинения, свързани с незаконно гласуване или нарушения на изборното законодателство.

Това обаче не означава, че всички над 20 000 регистрирани избиратели са извършили нарушения. Федералните власти не са установили и колко точно от посочените лица действително са гласували по пощата.

Въпросът ще бъде разгледан отново днес на заседание на първоинстанционния съд. Магистратите трябва да се произнесат по искането на администрацията на Тръмп за временно отделяне на спорните бюлетини, докато се проверява правото на глас на засегнатите избиратели.