Коя е Мария. Вдовицата на Слави Бинев

След трагичната смърт на Слави Бинев вниманието се насочи и към семейството му, което преживява тежка загуба. Съпругата на убития бизнесмен и бивш евродепутат – Мария Бинева, е жена, която рядко попада в светските хроники.

Макар да е бивш модел, тя предпочита дискретността пред публичните изяви, а зад красивата ѝ външност стои и сериозна ангажираност със семейния бизнес и спорта.

Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври 2026 г. в дома си в София. Трагедията разтърси близките му и постави под светлината на прожекторите съпругата му Мария, която през годините съзнателно избягваше медийното внимание.

За разлика от Бинев, чието име присъстваше в новините покрай политиката, бизнеса и спортната му кариера, Мария предпочиташе да запази личния си живот далеч от публичността.

От модния подиум до семейния бизнес

Мария Бинева е бивш модел, но професионалните ѝ интереси далеч не се ограничават до модата и красотата.

Според публикации в медиите тя е участвала активно в бизнес начинанията на съпруга си, включително в строителни компании, развиващи дейност в София и Пловдив.

Била е негов съдружник в част от проектите, като по този начин съчетавала семейните отговорности с професионалните ангажименти.

Мария имала отношение и към дейността на Българската федерация по таекуондо, която Слави Бинев ръководеше до смъртта си.

Така двамата споделяли не само семейния живот, но и общи интереси в бизнеса и спорта.

Мария и Слави Бинев имат три деца

От брака си Слави и Мария Биневи имат три деца – Елена, Виктория и Калоян.

Семейството е силно свързано със спорта, като две от децата им постигат значителни успехи в различни дисциплини.

Елена Бинева е добре позната на почитателите на художествената гимнастика. Тя беше част от националния ансамбъл на България и от поколението, което спечели европейски и световни отличия.

Синът Калоян Бинев наследява страстта на баща си към бойните изкуства и се насочва към таекуондото, където също постига спортни успехи.

За Виктория публичната информация е значително по-ограничена, тъй като тя остава по-далеч от медийното внимание.

Слави Бинев има и още две дъщери – Мартина и Мирослава, от предишни връзки. Така общо той оставя пет деца.

Макар да е привличала вниманието с външността си още от годините в модния бранш, Мария Бинева не превърна популярността на съпруга си в собствена публична кариера.

След трагедията на 24 октомври семейството му преживява тежка загуба.

Мария Бинева остава една от по-слабо познатите фигури около покойния бизнесмен – бивш модел, майка на три от децата му и негова партньорка в семейния бизнес, която винаги е предпочитала личния живот пред светлината на прожекторите.