Мария побесня: Забраниха ѝ да пее в Античния. Защо
Обяви, че попфолк изпълнители вече нямат място на престижната сцена и отправи остри критики към „интелектуалците“, медиите и телевизиите
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Обяви, че попфолк изпълнители вече нямат място на престижната сцена и отправи остри критики към „интелектуалците“, медиите и телевизиите
Певецът разказва за болката от загубата на родителите си, любовта към съпругата Мария и специалния ритуал, който пази всяка вечер
Те са деца на футболисти, звезди и политици
Да благодарим на Бога за всичко, каза Ловчанският митрополит Гавриил в неделната света литургия
Защо нежният писател не е в настроение
Тя сияе до новия мъж в живота си
На сцената имаше и огньове, и феерия от светлини
Отговори с чувство за хумор на нападките
Продължава драмата с Имане Халиф
От Международната боксова асоциация
Тя вече е на ръба на търпението си
Заради лудницата по празниците
Фурията с нова визия включваща света на косата й
Потребителите се чудят какво й става
Какви са техните отношения в момента
Фенове пишат под пост в Инстаграм
Какви са професионалните й планове
Видяното предизвика доста гледания и коментари
Има ли нова изненада в отношенията им
Спорът между двете изпълнителки е за авторските права на песен