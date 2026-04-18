Нойзи не е на себе си! Какво пази Мария

Ивайло Цветков, по-известен като Нойзи, има всички основания да бъде бесен, защото съпругата му очевидно още има чувства към бившия си. Това става ясно от нейното поведение.

Мария Игнатова пази първия си подарък от Димитър Рачков вече цели 18 години. Той е гоблен, който нисичкият водещ й подарил на петия рожден ден на "Господари на ефира", който тогава за нея бил първи.

Интересното е, че дори след като скъсаха блондинката е запазила подаръка. Нойзи наскоро научил историята на този гоблен, побеснял и й вдигнал скандал, придружен с искане да го изхвърли. Тя обаче отказала, което още повече накърнило егото на и без това слабия психически писател.

Очевидно Мария все още пази в сърцето си Митко Рачков, колкото и двамата да се опитват да го играят просто приятели. Двамата се разделиха преди 7 години, но явно тръпката от нейна страна още е жива, все пак бяха заедно цяло десетилетие.

Нойзи по принцип бил доста ревнив. Техни познати разкриват, че той полудявал от факта, че жена му работи с Рачков в "Пееш или лъжеш", а шеговитите им коментари в ефир за връзката им направо го изкарвали от кожата. Игнатова опитала да му обясни, че ще бъде вечно благодарна на шоумена, тъй като той я е вкарал в света на известните, но Цветков не щял и да чуе.

Бракът между Мария и Нойзи беше сериозно разклатен преди 2 години, когато той беше хванат да шофира пиян по софийските улици. Тя все пак му прости, но едва ли е мъжът, за когото е мечтала.

За разлика от Игнатова, Димитър Рачков напълно е преодолял връзката им и продължава напред с пълна сила. Той е сгоден за 17 години по-младата Виктория Кузманова, която беше адреналинка в "Господарите", като дори мислят за общо дете.

