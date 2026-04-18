Мон Дьо слиза от ефир. Какво се случва

Журналиста Мариян Станков - Мон Дьо, няма да бъде излъчван в ефира на Нова телевизия в неделя. В деня на изборите неговият "храм на историите" остава тих, за да се чуят истински важните неща.

"Тази неделя няма да има интервю. Няма да ме има и мен. Защото има дни, в които думите са излишни и защото човек трябва да избере - не тема, а страна. Изборите не са спектакъл. Те са огледало. И не винаги ни харесва какво виждаме в него.

Гласът не е жест. Гласът е присъда - над това, което сме били, и над това, което ще станем", сподели с феновете си в инстаграм Монди.

Станков призовава всички да отидат до избирателните секции утре .

"Не за да промените света. А за да не се превърнете в човек, който го е оставил да се случва без него", уточнява той.

Мон Дьо се завръща с ново емоционално интервю следващата неделя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com