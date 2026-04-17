Супер послание от Вселената за 4 зодии на 18 април

На 18 април 2026 г. четири зодии получават важно послание от Вселената. По време на нарастващия полумесец в Телец посланието, което идва, е изпълнено с надежда и лична сила.

Телец помага да се стабилизират реакциите към драмата около нас. Така ставаме по-добри и по-полезни за другите, според Your Tango.

Под влиянието на тази лунна енергия сме призовани да действаме според най-добрите си инстинкти. Това се усеща като шанс да бъдем най-добрата версия на себе си, според Bulgaria ON AIR.

ТЕЛЕЦ

Вселената изпраща послание да се доверявате, че сте достойни и наистина отлични. Нарастващият полумесец във вашия знак изисква да мислите най-доброто за себе си, тъй като съмнението действа като отровно семе — а това не е нужно.

В събота започвате да осъзнавате собствената си сила. Вие сте героят на деня, Телец, дори ако просто спасявате себе си.

ЛЪВ

Ако има послание, което може да се извлече от този ден, то е това, което ви връща в позиция на сила, Лъв.

С други думи, време е да си припомните кои сте и защо сте тук. Времената са трудни, но точно тогава хора като вас се издигат и показват на другите как се постига величие.

Събота е посветена на добротата и проявата на любов. Това е напълно естествено за вас, тъй като сте роден лидер.

Затова, с усещането за стабилност, което носи нарастващият полумесец в Телец, се доверете на себе си, за да вдъхнете доверие и на другите.

СКОРПИОН

По време на тази луна в Телец се оказвате човекът, който обединява хората, Скорпион. На 18 април сте източник на доверие — точно това, от което мнозина се нуждаят: някой, към когото да се обръщат.

Може да не сте толкова склонни да бъдете лидер, колкото другите очакват, но това не означава, че няма да помогнете, когато можете.

Има нещо в начина, по който мислите, което успокоява другите.

ВОДОЛЕЙ

По време на нарастващия полумесец в Телец на 18 април получавате послание от Вселената, което сякаш е създадено специално за вас.

Това ви дава усещане за цел, Водолей. Знаете, че сте тук с причина и че сте предназначени за нещо голямо.

Винаги сте носили в себе си желанието да постигнете величие. Искате да покажете на другите, че имате нещо важно и полезно, и в събота получавате възможност точно за това.

Времето е сега - следвайте интуицията си и постъпете правилно. Самото ви присъствие прави света по-добър.

