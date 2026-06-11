Германка роди близнаци за трети пореден път - рядък случай, който лекарите определят като изключително необичаен, предава NOVA.

Момиченцата Юлия Аня Валентина и Естефания Лорена Мария са се родили на 27 май в болница във Фюрт, провинция Бавария. Това е третата поредна бременност с близнаци за Ясмин Ритнер и съпруга ѝ Андреас.

През лятото на 2023 г. семейството посрещна момчетата Даниел и Емилио, а година по-късно се родиха Симоне и Анастасия.

"Веднъж е нещо специално. Два пъти е необикновено. Три пъти подред е трудно за вярване“, написаха от лечебното заведение в публикация в социалните мрежи.

Лекарката Аня Фьорстер, която е наблюдавала и трите бременности, определи случая като изключителен, особено предвид факта, че семейството не е използвало методи за асистирана репродукция. По думите ѝ става въпрос за рядко стечение на обстоятелствата. Едно от новородените момичета носи името на лекарката.

"Винаги съм искала да имам много деца“, казва майката Ясмин Ритнер, цитирана от ДПА. Съпругът ѝ Андреас допълва, че се чувства щастлив от голямото семейство.

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