Германка роди близнаци за трети пореден път
Трудно е за вярване, казват лекарите
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Трудно е за вярване, казват лекарите
Туристка изпадна в мозъчна смърт, близките й дариха органи
Късметлийката споделя, че съвсем случайно открила билета
Германка с къща в пернишкото село Лесковец ще открие авторска фотоизложба в областния център. Керстин Маринов е родена през 1959 г. в малък град в Сев...
Ако българин изнасили германка в центъра на Кьолн, ще се озове зад решетките с дълга присъда, преди да може да каже "Oktoberfestfreundschaftsbezeigung...
65-годишна германка роди четиризнаци, информира RTL. Жената е учителка от Берлин. Анегрет Раунинг е дала живот на три момчета и едно момиче. Ражданет...
Правец. Лекоатлетката от Германия Сабрина Мокенхаулт спечели убедително първото място в 17-ото издание на Европейската купа на 10 000 м, което се пров...