Има и такива хора! Полицай рискува живота си, за да спаси момиче

Полицай от столичното Трето РПУ извърши истински подвиг, като успя да спаси живота на 17-годишно момиче, което се канело да скочи от моста над жп линията в района на „Захарна фабрика“.

Старши инспектор Виктор Георгиев вече бил приключил работа и вечерял със семейството си, когато получил обаждане от свои колеги. Без да се колебае, тръгнал към мястото – облечен с къси панталони и тениска, разказва той специално за БНТ.

„Представих се за случаен човек“

Когато пристигнал, момичето вече било от външната страна на парапета и отказвало да разговаря с когото и да било. Тогава Георгиев взел нестандартно решение. Вместо да се представи като полицай, той казал, че е случаен минувач, който просто иска да помогне.

Така постепенно успял да спечели доверието на тийнейджърката.

Показал ѝ семейството си

Разговорът между двамата продължил близо един час. За да я убеди, че може да му се довери, полицаят дори се свързал по видеовръзка със съпругата си.

„Тя показа децата, кучето... Просто, за да мога да спечеля нейното доверие“, разказва Виктор Георгиев пред БНТ.

След това момичето му позволило да премине при нея от другата страна на парапета.

Подай ми ръка...

Без предпазни средства полицаят прескочил ограждението и стъпил върху тясна метална площадка, широка едва около 10 сантиметра, на метри над контактната мрежа и железопътните релси.

„Казах ѝ: "Подай ми ръка". Тя ми подаде ръката и лека-полека я издърпах на безопасно място“, разказва той.

За да бъде избегната допълнителна опасност, полицията предварително спряла движението на влаковете и електрозахранването по линията.

След успешната акция Георгиев признава, че съпругата му първо го смъмрила за риска.

„Жена ми се скара: "Ти не мислиш ли, че имаш две деца?" Но в такава ситуация човек не мисли за себе си. Трябва да спасиш човешки живот. Това е дете – животът е пред нея“, казва той.

След инцидента 17-годишното момиче няколко пъти се срещнало с полицая и му благодарило, като обещало повече да не посяга на живота си.

Не за първи път спасява човешки живот

Това не е първата подобна постъпка на Виктор Георгиев.

През 2020 г., докато пътувал със семейството си, той станал свидетел на тежка катастрофа край Лесово. Без да се колебае, спрял автомобила си и започнал да вади пострадали хора от смазан пътнически бус.