Има и такива хора! Полицай рискува живота си, за да спаси момиче
Не за първи път се хвърля да спасява пострадали
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Не за първи път се хвърля да спасява пострадали
29-годишна бременна с близнаци в критично животозастрашаващо състояние беше спасена благодарение на лекарите от Националната кардиологична болница и С...
София. Близо месец след като се сдоби „Златен скункс" от Боби Ваклинов, на Валери Божинов бе връчена и другата награда на „Господари на ефира" – „Бяла...
София. Животът на трима души беше спасен, след като близките на 42-годишна жена от Сливен, която изпадна в мозъчна смърт, дадоха съгласието си органит...