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Влак уби жена

Влак уби жена

Жена е била блъсната от международния влак София - Солун. Тя е загинала на място, предаде БНР. Самоличността й за момента не е установена. Инцидентът...

13 май | 15:39
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