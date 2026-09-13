Луси, планетата истински диамант
Космическият „скъпоценен камък“ е бяло джудже на около 50 светлинни години от Земята, а името му е вдъхновено от легендарната песен на „Бийтълс“
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Космическият „скъпоценен камък“ е бяло джудже на около 50 светлинни години от Земята, а името му е вдъхновено от легендарната песен на „Бийтълс“
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