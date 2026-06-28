Сензационно! Ново изследване поставя под въпрос фундаменталните ни представи за Вселената

Съвременната представа за Космоса е изправена пред сериозно предизвикателство, което може да принуди астрофизиците да пренапишат основните закони за структурата на нашия свят. Международно изследване, публикувано в авторитетното научно списание „Нейчър“, предлага революционен анализ на разпределението на галактиките. Резултатите от него поставят под сериозно съмнение валидността на Космологичния принцип, който от десетилетия служи като фундамент на съвременната наука.

Проучването е дело на италианския физик Франческо Силос Лабини и учения от Нова Зеландия Марко Галопо. Те анализират най-новите мащабни космически данни, за да проверят дали Вселената наистина е толкова предвидима и еднородна, колкото ни се иска да вярваме.

Инструментът, който промени правилата на играта

Основните доказателства в подкрепа на новата теория идват от проекта DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument). Това е високотехнологичен спектроскопски инструмент за изследване на тъмната енергия, който работи на върха на американската обсерватория „Кит Пийк“ в щата Аризона.

Благодарение на DESI учените успяха да съставят една от най-подробните и мащабни триизмерни карти на разпределението на галактиките, правени някога. Вместо обаче да потвърди досегашните модели, тази прецизна карта разкри неочаквани аномалии в размери, които досега бяха непосилни за изследване от човечеството.

Пукнатини в Космологичния принцип

В сърцето на стандартния модел на космологията (известен като Lambda-CDM) е залегнал така нареченият Космологичен принцип. Той е изграден върху принципа на Коперник и гласи, че в достатъчно големи мащаби Космосът е изотропен и хомогенен. На прост език това означава, че материята във Вселената е разпределена сравнително равномерно и няма значение в каква посока гледаме или от кое място наблюдаваме – картината трябва да изглежда една и съща.

Лабини и Галопо обаче откриват силни признаци на анизотропия – или нееднородност. Наблюдаваните структури на разстояния от порядъка на милиарди светлинни години показват, че галактиките не са разпределени поравно, а се струпват на огромни, плътни групи. Тази тенденция се запазва в изключително мащабни размери, което противоречи на базовото допускане за космическо равенство.

Аномалия, която нараства 1000 пъти

Това не е първият път, в който учените улавят подобни отклонения. Досега обаче се смяташе, че тези "струпвания" и празни пространства са локален феномен, валиден само за по-малки, мегапарсекови разстояния. Голямата изненада в текущия анализ е, че този ефект на нееднаквост не изчезва с увеличаване на дистанцията. Новите данни показват, че анизотропията се запазва при дистанции, които са около 1000 пъти по-големи от изследваните досега.

Ако данните от DESI се потвърдят окончателно от следващи независими наблюдения, това ще означава, че Вселената има много по-сложна структура и „текстура“, отколкото сочат математическите ни модели. Учените може да се окажат пред прага на радикална ревизия на разбирането ни за това как действат тъмната материя и тъмната енергия, които според сегашния модел управляват разширяването и еволюцията на Космоса.



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