Кухненският остров отива в миналото. Какво препоръчват дизайнерите?

Кухненските острови от години са символ на модерния дом, но дизайнерите вече не ги приемат като задължителен елемент във всяка кухня. Според „Тейстинг Тейбъл“ тенденцията се измества към по-гъвкави решения, особено когато пространството е по-малко или движението в помещението е затруднено.

Дизайнерът Билал Рехман обяснява, че островите няма да изчезнат, но специалистите стават много по-внимателни кога наистина има смисъл от тях. На преден план излиза кухненският полуостров - продължение на плота, прикрепено към стена или шкафове, което дава допълнителна работна повърхност, съхранение и място за сядане, без да „изяжда“ толкова квадратура.

Защо островът вече не е автоматичен избор

Кухненският остров изглежда ефектно в каталог, но в реалния дом понякога се превръща в пречка. Ако около него няма достатъчно място за движение, той затваря кухнята, нарушава достъпа до шкафове и уреди и прави готвенето по-неудобно. Именно затова дизайнерите все по-често гледат не само как изглежда кухнята на снимка, а как човек минава през нея, къде оставя продукти, как сервира и къде сядат гостите.

„Кухненските острови не изчезват, но дизайнерите стават по-целенасочени кога да ги използват“, казва Билал Рехман пред „Тейстинг Тейбъл“.

По думите му в много домове островът може да наруши потока и да заеме ценно пространство. Точно тази промяна в мисленето е важна: кухнята вече не се планира около един моден елемент, а около начина, по който семейството наистина живее.

„Наблюдаваме промяна към оформления, които изглеждат по-функционални, гъвкави и съобразени с начина, по който хората всъщност живеят и са домакини“, казва Рехман.

Полуостровът - по-малкият, но по-хитър вариант

Когато островът е прекалено голямо решение, полуостровът може да свърши почти същата работа. Разликата е, че той не стои самостоятелно в средата на кухнята, а е продължение на плота, свързано със стена или с кухненски шкафове. Така се получава допълнителна зона за рязане, сервиране, кафе, бърза закуска или бар столове, но без нужда от свободно пространство от всички страни.

„Предлага много от същите предимства, но с по-малък размер“, добавя Рехман.

Това го прави особено подходящ за апартаменти, по-тесни кухни и отворени дневни, където трябва да има граница между кухнята и хола, но без усещане за стена. Полуостровът може да отдели зоните, да осигури място за съхранение и да даде допълнителен плот, без да прави помещението тежко и трудно за движение.

Какво печели кухнята

Голямото предимство на полуострова е балансът между функция и лекота. Той може да се използва за готвене, за подреждане на малки уреди, за сервиране или като място, където децата пишат домашни, докато някой приготвя вечеря. В малките кухни това е особено ценно, защото всеки сантиметър трябва да работи, а не просто да изглежда добре.

„Полуостровите осигуряват допълнително място за готвене, съхранение и сядане, като същевременно подобряват лекотата на движение в малките кухни. Те също така помагат за дефиниране на пространства с отворен план, без да създават усещане за затвореност“, казва дизайнерът.

Това обяснява защо полуостровът се връща в разговорите за модерна кухня. Той не е компромис за хора, които „нямат място за остров“, а по-практичен избор там, където островът би изглеждал красиво, но би пречил. Подобна посока се вижда и в по-широките тенденции за 2026 г., при които планировката, движението и дългосрочната употреба стават по-важни от ефектната, но неудобна визия.

Кога все пак островът е по-доброто решение

Островът остава силен избор за големи кухни, в които има достатъчно място за свободно преминаване, работа от всички страни и събиране на повече хора. Той е удобен, когато кухнята е център на дома, има нужда от голям плот, вграден котлон, мивка, много шкафове или място за неформално хранене. В такива случаи островът не пречи на пространството, а го организира.

Проблемът започва, когато островът се сложи само защото е модерен. Ако блокира пътя между хладилника, мивката и печката, ако оставя тесни проходи или ако кара помещението да изглежда претъпкано, ефектът се обръща. Тогава по-малкият полуостров може да даде повече удобство от големия остров.

Как да изберете правилно

Преди избор между остров и полуостров трябва да се мисли за три неща: размерът на кухнята, движението в нея и конкретната нужда. Ако липсва работен плот, решението е едно. Ако липсва съхранение, друго. Ако целта е място за закуска или бар столове, трябва да се предвиди удобна височина, достатъчно място за краката и проход, който не се запушва при сядане.

„Това е чудесно решение за собствениците на жилища, които искат функционалността на остров, без да жертват пространство или квадратура“, заключава дизайнерът.

Новата тенденция не отписва кухненския остров, а го сваля от пиедестала. Модерната кухня вече не е тази, която копира снимка от списание, а тази, която не пречи на живота у дома. Полуостровът печели точно тук - с по-малко показност, повече практичност и усещане, че всеки сантиметър има смисъл. В крайна сметка най-добрият дизайн не е най-големият, а този, който прави ежедневието по-лесно.

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