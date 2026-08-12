Изненада! Това се случва за първи път в "Стани богат"

Тази есен "Стани богат" се завръща в ефира на bTV със специален сезон по повод 25 години от старта на играта в България. И юбилеят идва с ново предизвикателство - за първи път участниците сами ще избират по какви правила да играят.

Още преди първия въпрос човекът на "стола на богатството" ще трябва да реши дали да заложи на класическата версия на играта, позната от първите сезони, или на актуалните правила.

В класическия вариант участниците ще се борят за голямата награда от 125 000 евро с помощта на трите добре познати жокера. При съвременната версия ще разполагат с по-голяма свобода при избора на жокери, което ще даде повече възможности за стратегия.

"Играта се променя с времето, но знанието никога не губи стойността си. За първи път тази есен "Стани богат" започва още преди първия въпрос - класиката или новото, рискът или стратегията, и шанс за 125 хиляди евро. Какъвто и път да изберат участниците - верният отговор е само един!", казва водещият Ники Кънчев.

Четвърт век след първия епизод "Стани богат" продължава да търси хора, които знаят, мислят бързо и не се страхуват да рискуват. А специалният сезон обещава още празнични изненади и много емоции както за участниците, така и за зрителите.