Лъскавият град призрак: Милиарди потънаха в небостъргачи, а сега там се настаниха измамници

Отдалеч изглежда като град, излязъл от компютърна игра – десетки еднакви бели небостъргачи, наредени край морето. Само че вместо тълпи от жители, по улиците на Forest City в Малайзия цари почти зловеща тишина.

Грандиозният проект трябваше да бъде един от символите на новата ера в азиатското строителство. Китайският предприемач Country Garden, заедно с малайзийската компания Danga 88, представи комплекса през 2016 г. като „рай за цялото човечество“.

Планът бил амбициозен – изкуственият остров, разположен само на няколко километра от Сингапур, да приюти около 700 000 души.

Десет години по-късно обаче картината е съвсем друга. Населението се оценява на под 1% от първоначално планираното. Апартаментите стоят празни, по прозорците и кухненските плотове се натрупва прах, а цели редици от жилищни сгради изглеждат необитаеми.

Пет апартамента за „града на бъдещето“

Сред първите инвеститори е 56-годишният Джейсън Денг. Той купува пет имота, влагайки значителна сума.

„Ако знаех, че няма да е толкова добре, нямаше да купя толкова много апартаменти“, признава той.

Днес човекът, който някога е виждал във Forest City „златния град“, гледа на проекта по съвсем различен начин.

И точно тази празнота се оказва неочакван магнит за други „инвеститори“ – но от подземния свят.

335 арестувани при акция

През юли малайзийската полиция извършва мащабна операция срещу две предполагаеми централи за измами в Forest City. При акцията са претърсени 32 обекта, а са задържани 335 души.

Според полицията от двата центъра са действали криптосиндикати, занимаващи се с инвестиционни и любовни измами, насочени към жертви в чужбина.

Един от центровете бил разположен в 27 апартамента, заемащи пет етажа от жилищна кула. Другият се помещавал в пет бунгала.

Сред задържаните има 309 китайски граждани, 19 индонезийци, трима малайзийци и четирима граждани на Мианмар.

Защо точно тук?

Според експерти отговорът е прост: никой не идва тук.

Кевин, който работи в продажбите на имоти във Forest City, твърди, че измамни операции продължават да съществуват в някои от жилищните и обслужваните апартаменти. Той не разкрива истинското си име заради опасения за сигурността си.

„Знаем какво правят“, казва той.

По думите му това е сериозен проблем не само във Forest City, но и в други градове на Малайзия.

Особеното на този комплекс обаче е неговата почти призрачна атмосфера.

Когато разговаря с клиенти, Кевин казва, че от компанията ги учат да представят Forest City като място, в което живеят 23 000 души. Реалността според него е друга – под 5000 жители.

„Това е причината“ измамниците да изберат именно това място, предполага той.

„Те имат собствено пространство. Никой не идва тук.“

От мечта за 700 000 души до град на призраци

Forest City е замислен като луксозен, екологичен и технологичен мегапроект.

Хотел, голф игрище, воден парк, модерни жилища и офиси – всичко е било част от визията.

Но след това идват пандемията от COVID-19, кризата с китайските имоти и ограниченията върху кредитирането на китайски граждани. Грандиозният план постепенно се свива.

Според информацията в материала са завършени едва 15–20% от първоначално предвидения проект.

Сградите обаче остават, инфраструктурата също. И точно това се оказва идеална комбинация за престъпния бизнес: модерни помещения, празни апартаменти, добра интернет и транспортна свързаност и минимално присъствие на хора.

А зад фасадата всичко изглежда напълно законно.

Новото лице на организираната престъпност

Според Джон Войчик от TRM Labs съвременните престъпни мрежи все повече приличат на истински мултинационални компании.

Те разполагат с отдели за подбор на кадри, IT специалисти, експерти по изпиране на пари и собствена инфраструктура.

„Много от тези организации вече приличат повече на мултинационални корпорации, отколкото на традиционна престъпна мрежа или банда“, казва той.

Според експерти операциите във Forest City вероятно са свързани с престъпници, които са били принудени да напуснат Камбоджа.

През последните години страната се превърна в един от световните центрове на индустриалните онлайн измами. Хиляди хора са били трафикирани и принуждавани да работят в подобни центрове под заплахи, насилие и мъчения.

Луксът като прикритие

Forest City има един парадоксален проблем: твърде добре изглежда, за да изглежда подозрително.

Луксозният комплекс продължава да се рекламира като място за инвестиции, технологичен бизнес и международни компании.

Именно тази фасада според експертите може да се превърне в идеално прикритие.

Подобна схема вече е позната от Shwe Kokko в Мианмар – друг луксозен на вид град, свързван с измами, пране на пари и трафик на хора.

Разликата е, че във Forest City престъпният бизнес не се развива зад високи стени и бодлива тел.

Той може да се случва в апартамента на съседния вход. И това е може би най-зловещият обрат в историята на града, който трябваше да бъде рай на бъдещето.