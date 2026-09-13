Лъскавият град призрак: Милиарди потънаха в небостъргачи, а сега там се настаниха измамници
Forest City край Сингапур трябваше да бъде „рай за цялото човечество“ с 700 000 жители.
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Forest City край Сингапур трябваше да бъде „рай за цялото човечество“ с 700 000 жители.
Градче в австралийския островен щат Тасмания бе обявен за продан за 8,4 млн. американски долара, съобщи ДПА.Таралийх е построен през 30-те г. на минал...
Изоставеният от почти всички свои жители призрачен град Сует в щата Южна Дакота си търси купувач срещу 250 хиляди долара, съобщиха Ройтерс и ТАСС, цит...
Обикновено претъпкан с европейски туристи, търсещи зимно слънце, египетският курорт Шарм ел Шейх се превърна в призрачен град, пише "Индипендънт". Нет...