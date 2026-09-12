Лъскавият град призрак: Милиарди потънаха в небостъргачи, а сега там се настаниха измамници
Forest City край Сингапур трябваше да бъде „рай за цялото човечество“ с 700 000 жители.
Следете всички новини, анализи и коментари за Киберпрестъпност. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Forest City край Сингапур трябваше да бъде „рай за цялото човечество“ с 700 000 жители.
Жаргонът Феня се използва от киберпрестъпниците
Платформи използват чужди имена, за да събират пари и чувствителна информация
За това алармира Висшият адвокатски съвет
Бум на киберпрестъпленията
Увеличава се тормозът над деца
Киберпрестъпността расте: жертвите губят стотици хиляди, а измамите не спират
Масови кражби на IBAN
Зад тези измами стоят множество организирани престъпни групи, предимно от Нигерия
Общо служителите на мрежата са били поне 480 по документи
Децата от 10-12-годишни правят свои профили в социалните мрежи
Телефоните и таблетите са отлично защитени, а най-застрашени са компютърните конфигурации
Някои дори вече са заплатили за нощувките си, които няма как да бъдат реализирани
Вчера имаше бомбени заплахи в училища в редица градове в страната
Прокуратурата и ГДБОП с нова успешна операция срещу закононарушенията в интернет пространството
Ударът е най-големия в Италия
COVID–19 оказва влияние върху цялостната система за сигурност на Европейския съюз
По искане на френските власти, търсели киберпрестъпник По искане на френските власти барети нахлуха по погрешка в дома на столичанин. На 21 април те...
Борбата с киберпрестъпността, измамите в интернет и противодействие на тероризма. Това са били акцентите от разговорите между премиера Бойко Борисов и...
Девет банки, пет университета и държавната администрация са атакувани от хакери през 2014 г. Кибератаките не заобикалят България, заяви зам.-министъръ...