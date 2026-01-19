Как криптопрестъпници откраднаха над 700 млн. долара

Има нещо особено мъчително в това да ти откраднат криптовалута. Всички транзакции се записват в публичен дигитален регистър – блокчейн. Така дори когато парите ти бъдат прехвърлени в чужд криптопортфейл, те остават видими онлайн, но на практика недосегаеми, пише BBC.

„Виждаш парите си на блокчейна, но няма как да си ги върнеш“, казва Хелън – британка, загубила около 315 000 долара от криптокрадци. Тя сравнява преживяването с това да гледаш как крадец трупа най-ценните ти вещи от другата страна на непреодолима пропаст.

В продължение на седем години Хелън и съпругът ѝ Ричард (името е променено) са инвестирали в криптовалутата Cardano. Двамата не са богати – тя работи като личен асистент, той е композитор – но вярвали, че дигиталните активи могат да осигурят по-добро бъдеще от традиционните спестявания.

Въпреки предпазните мерки, хакери успяват да проникнат в облачното им хранилище, където се е съхранявала информация за достъп до криптопортфейлите им. През февруари 2024 г., след пробен трансфер, престъпниците тихо и светкавично прехвърлят всички средства в свои портфейли.

С месеци двойката наблюдава как парите им се местят от един дигитален адрес на друг – безсилни да направят каквото и да било. Парадоксът на криптовалутите е очевиден: транзакциите са напълно проследими, но извършителите – анонимни.

„Използвахме всяка стотинка, която можехме да заделим“, казва Ричард. „Освен смъртта на родителите ми, това е най-лошото нещо, което ми се е случвало.“

Оттогава Хелън не спира да търси начин да си върне средствата. Събрала е доклади от полицията и от разработчиците на Cardano, разполага дори с адреса на портфейла на крадците. Но самоличността им остава неизвестна. Следващата ѝ стъпка е да събере пари за частни разследващи.

„Чувството за безпомощност е огромно“, признава тя. „Но няма да спра да опитвам.“

Бум на криптопрестъпленията

Според проучване на британския финансов регулатор FCA от август 2024 г., около 12% от пълнолетните британци – или близо седем милиона души – притежават криптоактиви. В глобален мащаб броят на криптоинвеститорите се оценява на 560 милиона.

С ръста на интереса обаче расте и престъпността. Пандемията доведе до скок в цените на криптовалутите – и до експлозия от атаки. 2025 г. се оказва поредна рекордна година, с кражби за над 3,4 млрд. долара, сочат данни на аналитичната компания Chainalysis. Подобни нива се отчитат всяка година от 2020 г. насам.

По-голямата част от средствата се крадат при масирани хакерски атаки срещу криптокомпании – като случая от февруари 2025 г., когато севернокорейски хакери отмъкват 1,5 млрд. долара от борсата Bybit. В тези случаи загубите обикновено се поемат от самите компании.

Но тревожната тенденция е друга – нарастват атаките срещу отделни инвеститори. Според Chainalysis броят им се е удвоил – от 40 000 през 2022 г. до 80 000 през 2024 г.

Хакерски атаки, измами и принуда срещу физически лица вече съставляват около 20% от общата стойност на откраднатите криптоактиви, или приблизително 713 млн. долара. Реалната сума вероятно е още по-висока, тъй като много жертви изобщо не съобщават за случилото се.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com