Имотни сделки в опасност заради кризата в Близкия изток

Конфликтът в Близкия изток предизвика притеснения на една от най-значимите конференции за недвижими имоти в Сингапур още преди началото на събитието, предава Bloomberg.

Видни участници от държавни фондове като Катарския инвестиционен фонд и Mubadala Investment Co. се оттеглиха от PERE Asia Summit 2026 тази седмица заради нарушения на полетите след ударите на САЩ и Израел срещу Иран. На сцената говорителите отбелязаха, че войната вече оказва влияние върху нагласите, но много от тях заявиха, че е твърде рано да се направи преценка за дългосрочните последици.

„Клиентите са много уплашени“, заяви Хамиш Макдоналд, ръководител на BlackRock за недвижимите имоти в Азиатско-Тихоокеанския регион. Той отбеляза, че политическият риск е на преден план, но добави, че Азия все още е относително безопасна. „Нищо не е сигурно по отношение на набирането на капитал и сключването на сделки“, добави Макдоналд.

Канадският пенсионен фонд La Caisse започна да проявава интерес към недвижимите имоти в Близкия изток, но сега вероятно „ще спре и ще изчака да види какво ще се случи“, казва Джозефин Йип, управляващ директор на имотния отдел за Азиатско-Тихоокеанския регион, по време на панелна дискусия в сряда.

Извън сцената фонд мениджърите бяха още по-откровени. Някои от участниците заявиха, че основното им безпокойство е, че продължителна война ще доведе до ускоряване на инфлацията и повишаване на лихвите по заемите, което не само ще намали въвръщаемостта, но може и да отслаби интереса на инвеститорите към нови сделки.

Перспективата за продължителен конфликт вече подхранва предположенията за вълна от инфлация в света, която ще окаже натиск върху лихвените проценти. Кевин Уорш, който беше определен за следващ председател на Федералния резерв, изрази подкрепа за по-ниски лихвени проценти в САЩ, но представители на Фед заявиха тази седмица, че конфликтът в Иран добавя още една доза несигурност.

Промени в лихвените проценти в САЩ се следят внимателно на световните пазари, отчасти поради голямото притежание на американски държавни ценни книжа, но те може да окажат огромно влияние върху имотните пазари в Азия. Хонконг следва промените в лихвените проценти в САЩ, за да поддържа фиксирания си курс. Паричната политика на Сингапур, която е съсредоточена около валутния курс, означава, че местните лихви по заемите може да бъдат чувствителни към колебания в САЩ.

Конференцията трябваше да приключи в сряда, ден, в който фонсовите пазари в Азия отбелязаха рязък спад, тъй като нарастващите цени на петрола засилиха по-широкото безпокойство около изкуствения интелект. Южнокорейският индекс Kospi е напът да отбележи най-големия си двудневен спад от 2008 г. насам. Индекс на Bloomberg за акциите на имотните компании на развитите пазари в Азия, се понижи с около 4%.

Някои от участниците на събитието PERE изразиха и песимизъм относно завръщането на континентален Китай, където сривът на имотния пазар продължава вече над четири години.

„Континентален Китай все още е напълно непривлекателен за инвестиции“, коментира Сони Калси, един от главните изпълнителни директори на инвеститора в имоти BGO с централа в Маями.

В допълнение към имотната криза „хората не искат да инвестират в Китай и поради стратегическата отстъпка“, коментира Франсоа Трош, главен изпълнителен директор на PIMCO Prime Real Estate, като посочи продължаващото геополитическо напрежение.

