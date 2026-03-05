Европа хукна да пази Кипър по вода. Само Лондон без флот

Европейските държави работят заедно за укрепване на отбраната в Кипър, след като британска авиобаза на средиземноморския остров беше ударена от атака с дрон в понеделник. Испания се присъединява към Франция, Италия и Нидерландия в изпращането на военноморски сили за защита на Кипър – включително британската военна база на острова – в ход, който се възприема като ново унижение за британския премиер сър Киър Стармър и Кралския флот, пише "Дейли мейл".

Мадрид обяви, че фрегатата „Кристобал Колон“ ще се включи в нарастващата международна военноморска групировка в източната част на Средиземно море. Целта е да се осигури „защита и въздушна отбрана“, както и да се подпомогне евакуацията на цивилни от острова при нужда.

Решението идва след като британската авиобаза RAF Akrotiri в Кипър беше ударена в неделя от ирански дрон, изстрелян от Ливан. Инцидентът предизвика сериозни въпроси за състоянието на местната противовъздушна защита. Официално беше съобщено, че щетите са малки. По-късно обаче се разбра, че дронът е поразил хангар, използван от САЩ за разузнавателните самолети U-2, които изпълняват мисии на голяма височина.

Франция прекрати разполагането на ударната си група самолетоносачи в Балтийско море, за да отговори на иранската бомбардировъчна кампания, а в днес източник, близък до френския президент Еманюел Макрон, заяви пред CNN, че страната ще координира действията си с Италия и Гърция за укрепване на отбраната в Кипър.

Министърът на отбраната на Италия Гуидо Кросето потвърди участието на страната си, заявявайки, че „трябва да преоценим активите си в региона и да отговорим на исканията на приятелски държави в затруднено положение“.

Испания изпраща фрегатата си „Кристобал Колон“ в Кипър като част от съвместно разполагане с френския самолетоносач „Шарл дьо Гол“ и кораби от гръцкия военноморски флот, съобщи министерството на отбраната на страната в изявление днес.

„Кристобал Колон“ е „най-технологично напредналата фрегата на Испания“, заяви министерството, което добави, че разполагането на кораба показва „ангажимента на страната да защитава Европейския съюз и неговата източна граница“.

Атаката с дрон в понеделник беше насочена към RAF Акротири, ключов център за британските въздушни операции в Близкия изток, и се смята, че това е първата атака срещу британската база от 1986 г.

След като Франция се съгласи да изпрати фрегати за защита на острова, във вторник Стармър нареди разрушителят за противовъздушна отбрана HMS Dragon да отплава към региона.

Корабът обаче няма да може да напусне Портсмут преди следващата седмица, тъй като е бил разоръжен за планирана поддръжка. Самото придвижване до източното Средиземноморие може да отнеме още около седмица.

Това допълнително засилва критиките към реакцията на Стармър на разрастващата се военна конфронтация в Близкия изток.

Междувременно опитите за евакуация на цивилни британци се превърнаха в хаос. Първият правителствен полет за извозване на граждани не успя да излети от Оман.

Пътници, изплашени от войната в региона, са блъскали по прозорците и получавали паник атаки, докато самолетът стоял неподвижен на пистата в столицата Маскат. Един от тях описал случващото се като „пълен хаос“.

Полетът е трябвало да излети в 23:00 местно време в сряда, но не е получил разрешение заради ограничения в работните часове на пилота. По-късно британското външно министерство заяви, че причината са били „технически проблеми“, но увери, че самолетът ще излети по-късно.

Лидерът на партия Reform UK Найджъл Фараж заяви, че Великобритания е била „унижена“.

„Държава, която столетия беше най-великата морска сила на Земята, сега не може две седмици да изпрати разрушител Type 45 до Кипър, за да защити британска суверенна територия, където работят стотици британци със семействата си“, каза той.

Според него ситуацията е довела до напрежение с редица съюзници – от Кипър до държави от Персийския залив.

„Сега дори Испания – която казваше, че няма да се намесва – изпраща кораб, за да защитава Кипър и нашата база. Защитават ни испанците, французите и гърците, а ние не можем да защитим сами себе си“, добави Фараж.

Бившият висш британски военен генерал сър Ричард Барънс също предупреди, че позицията на Великобритания може да е навредила на отношенията със САЩ.

Според него Лондон е „не се е появил, когато е бил поискан по начина, по който е бил поискан“, което може да създаде напрежение със съюзниците.

Той добави, че бавната реакция на британското правителство след атаките срещу базата RAF Akrotiri и други обекти в държавите от Залива може да накара партньорите да се запитат дали Великобритания все още разполага с военната мощ, която е демонстрирала в миналото.

