Катар свали ирански бомбардировачи! Инфарктна ситуация

Само две минути са делели Близкия изток от нова експлозивна ескалация. Ирански бомбардировачи са били на крачка от удар по най-голямата американска военна база в региона, когато катарски изтребители ги свалили в драматичен въздушен бой, предаде току-що CNN.

Според източници, запознати с операцията, два ирански тактически бомбардировача Su-24 са се насочили към базата Ал-Удейд в Катар – стратегически обект, където обикновено са разположени около 10 000 американски военнослужещи. Вторият възможен удар е бил насочен към Ras Laffan – огромен газопреработвателен комплекс, който е гръбнакът на катарската икономика.

Двата самолета са летели изключително ниско – само на около 80 фута (24 метра) над земята, за да избегнат радарите. Катарските пилоти първо отправят предупреждение по радиото, но отговор не последва.

Ситуацията се развива буквално за секунди. По думите на източниците, самолетите вече са били „на две минути“ от целите си, когато катарски изтребител F-15 ги прихваща. След кратък въздушен бой и двата ирански бомбардировача са свалени и падат във водите на Катар.

Катарските власти съобщиха, че е започнала операция за издирване на екипажите.

Инцидентът се случва на фона на най-опасната ескалация в региона от години. След съвместни удари на САЩ и Израел срещу ирански цели, при които беше убит върховният лидер Али Хаменей, Техеран отвърна с масирани атаки.

Оттогава насам Иран е изстрелял над 400 балистични ракети и повече от 1000 дрона към държави около Персийския залив. Повечето са били прихванати, но една ракета успява да пробие отбраната и удря оперативен център в кувейтското пристанище Шуаиба, където загиват шестима американски военни.

Атаката с бомбардировачи е нещо различно – и тревожно. До момента Иран използваше предимно ракети и безпилотни апарати.

Това е първият случай, в който катарските военновъздушни сили водят реален въздушен бой и свалят противникови самолети.

Катарският премиер Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани определи инцидента като „опасна ескалация“, която показва, че Техеран няма намерение да намалява напрежението.

„Иран се опитва да въвлече съседите си във война, която не е тяхна“, заяви той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com