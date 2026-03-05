Ракети паднаха край летище и училище в Азербайджан. Войната се разраства опасно!

Конфликтът между Иран и САЩ навлезе в шести ден с нова тревожна ескалация, отбелязва "Индипендънт". Според ирански държавни медии американски танкер е пламнал в северната част на Персийски залив, след като е бил поразен от сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция.

От Техеран предупредиха, че по време на войната всеки кораб, преминаващ през стратегическия Ормузки проток, ще бъде под контрола на иранските сили. Това поставя под сериозно напрежение една от най-важните морски артерии за световната търговия с петрол.

От САЩ засега няма официален коментар за предполагаемата атака. Ако информацията бъде потвърдена, това би означавало ново опасно разширяване на конфликта.

По-рано британският център за морска сигурност на Обединеното кралство съобщи, че танкер, закотвен край Кувейт, е бил разтърсен от „мощна експлозия“. Корабът е започнал да поема вода, а от един от товарните резервоари е изтичал петрол. По първоначални данни няма пожар.

Все още не е ясно дали става дума за същия инцидент, за който съобщават иранските медии.

Междувременно напрежението в региона продължава да расте. Израел извърши нови въздушни удари по цели в Иран за шести пореден ден. Свидетели съобщават за силни експлозии в столицата Техеран.

По данни от региона съвместните удари на САЩ и Израел са довели до смъртта на над 1000 души в Иран. В същото време ирански ракетни атаки срещу американски военни бази в Персийския залив са причинили гибелта на поне шестима американски войници.

Съобщава се и за нов тревожен инцидент в Азербайджан. Според източник, близък до правителството в Баку, цитиран от Ройтерс, ракети и дронове, идващи от посока Иран, са паднали край Международно летище Нахичеван. Близо до удареното летище преминава новият газопровод Игдир-Нахчиван, който беше пуснат в експлоатация през 2025 г. Летището се намира на около 10 километра от границата с Иран – опасна близост, която показва колко бързо войната може да се прехвърли извън първоначалните си граници.

Друг дрон се е разбил близо до училище. Децата са били евакуирани.

Съобщава се за двама ранени при атаките. Баку обяви, че призовава иранския посланик в Министерството на външните работи и си запазва правото да предприеме ответни мерки. "Категорично осъждаме атаките с дронове, извършени от територията на Иран, при които бяха нанесени щети по сградата на летището и бяха ранени двама цивилни", се казва в изявление на азербайджанското Външно министерство.

"Това нападение срещу азербайджанска територия противоречи на нормите и принципите на международното право и допринася за нарастване на напрежението в региона. Настояваме иранската страна в най-кратък срок да изясни случая, да предостави официално обяснение и да предприеме незабавни мерки, за да се предотврати повторение на подобни инциденти в бъдеще", се допълва в изявлението.

